إسرائيل تواجه تباطؤًا ديموغرافيًا غير مسبوق… الهجرة السلبية تهدد نمو السكان

كشف تقرير مركز تاوب حول الوضع الاجتماعي والديموغرافي في إسرائيل لعام 2025 عن تباطؤ غير مسبوق في النمو السكاني، حيث تراجع معدل النمو إلى 0.9%، وهو الأدنى منذ تأسيس الدولة، وأقل من نصف المعدل في العقد السابق لجائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى استمرار الهجرة السلبية للسنة الثانية على التوالي، مع تسجيل فقدان صافي يقارب 37 ألف نسمة نتيجة مغادرة مواطنين أكثر من الوافدين أو العائدين. ويمثل هذا الاتجاه عودة بعض المهاجرين السابقين إلى الخارج وزيادة نسبة مغادرة السكان المحليين.

كما سجل التقرير انخفاضًا في معدلات الخصوبة في معظم الفئات السكانية: في صفوف النساء اليهوديات العلمانيات والتقليديات، من المتوقع أن يصل متوسط عدد الأطفال لكل امرأة إلى 1.7؛ وفي صفوف النساء المتدينات إلى 2.3؛ أما في المجتمع الحريدي فيرتفع المتوسط إلى 4.3 أطفال لكل امرأة. وفي المجتمع العربي، من المتوقع استمرار انخفاض معدلات الخصوبة وانخفاض عدد الولادات المطلق خلال العقد المقبل.

ورغم ارتفاع متوسط العمر المتوقع في إسرائيل إلى 83.7 عامًا، فإن عدد الوفيات السنوي يشهد زيادة متسارعة، متوقعًا أن يرتفع بنسبة 77% بحلول عام 2040 نتيجة دخول جيل "طفرة المواليد" إلى الفئة العمرية التي تشهد معدلات وفاة أعلى.

وقال الأستاذ ألكس وينرب، رئيس قسم الديموغرافيا في مركز تاوب: "إسرائيل على أعتاب عصر جديد. لقد مر زمن الزيادة الطبيعية للسكان، وأصبح واضحًا أن سياسة الهجرة ستلعب دورًا محوريًا في دعم النمو الديموغرافي للبلاد".