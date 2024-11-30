الجيش الإسرائيلي: القضاء على مسلح شارك في هجوم 7 أكتوبر كان يلبس سترة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي"

أعلن الجيش الإسرائيلي عن القضاء على مسلح المتورط في هجوم7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في نير عوز بغارة جوية بطائرة بدون طيار في جنوب غزة. وكان المشتبه به، يلبس سترة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي World Central Kitchen الإنسانية (WCK).

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الإرهابي كان تحت المراقبة لفترة طويلة وتم استهدافه بناء على معلومات استخباراتية موثوقة عن موقعه الحقيقي"، وتابع "تسلل إلى إسرائيل وشارك في مذبحة 7 أكتوبر في نير عوز"، دون أن يتمكن من ذلك. لربطها بمحاولة اختطاف محددة.

وفي السياق طالب منسق أنشطة الحكومة في المناطق (COGAT) بتوضيح من المسؤولين الدوليين ومنظمة WCK بشأن تجنيد الأشخاص المتورطين في هجمات 7 أكتوبر. ودعا مرة أخرى المنظمات الدولية العاملة في غزة إلى تزويد السلطات الإسرائيلية بمعلومات عن موظفيها المحليين.