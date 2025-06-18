رغم خسارته ابنته وحفيداته قاسم أبو الهيجا :"لا أزال أؤمن بالتعايش والسلام، وسامحت العنصريين"

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خيم الحزن على مدينة طمرة بعد تشييع أربعة من زهراتها ، حيث قتل صاروخ إيراني، أم وابنتيها وقريبتهما، لكن رغم الفقدان المفجع لابنته وحفيداته أكد قاسم أبو الهيجا والد منار أبو الهيجا خطيب خلال التشييع أنه "لا يزال يؤمن بالتعايش والسلام " مشددا على أن "العنصرية لن تؤثر على ما أؤمن به".

واستعرض الأب والجد الثاكل أمام مراسلنا مجد دانيال رسمة يظهر بها رجال دين مسلمين ويهود ومسيحيين :"هذه صورة تعبر عن التأخي والمحبة بين الديانات والذي اؤمن به"، مشيرا الى أنه رغم المصاب الجلل الذي حل به فإنه "يواصل ايمانية بالقيم والعقيدة التي يتمسك به" ، مشيرا بنفس الوقت الى الأصوات العنصرية التي احتفلت بسقوط الصواريخ في طمرة "الله يسامحهم، فنحن لن نقدر على تغيير موقفهم وطريقة تفكيرهم" وشدد على تمسكه بعقيدته "لن أتغير من كوني رجل سلام ومحب لجميع الديانات"

وطالب أبو الهيجا بمداخلة سابقة :"أطالب الشعب اليهودي بأن نتظاهر سوية يوميا لإنهاء الحرب"

في حين طالب المحامي إيهاب خطيب زوج الفقيدة منار خطيب التي قتلت بنفس الحدث جراء الاستهداف الصاروخي: "كفانا حروبا نريد أن نعيش بسلام"