تركيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز إف-16 في الصومال

نشرت تركيا طائرات مقاتلة من طراز إف-16 في الصومال، في خطوة إضافية لتعزيز وجودها العسكري في القرن الأفريقي. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع نطاقاً تتبناها أنقرة لترسيخ نفوذها الأمني ​​والسياسي في المنطقة. بحسب ما أفادت به مصادر حكومية لوكالة فرانس برس.

وتُعد تركيا حليفاً رئيسياً للصومال منذ أكثر من عقد، حيث تقدم له دعماً عسكرياً واقتصادياً وإنسانياً كبيراً. وفي عام 2017، افتتحت أنقرة أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو. وتضم هذه القاعدة قوة عملياتية وقيادة جوية مكلفة بتدريب ودعم القوات المحلية في مكافحة الجماعات الإرهابية، ولا سيما الميليشيات الإسلامية الناشطة في البلاد.

كما أكدت وزارة الدفاع التركية أن "هذا التعاون يهدف إلى تعزيز قدرات الصومال في مكافحة الإرهاب من خلال التدريب وتقديم المشورة والمساعدة العسكرية". ويأتي نشر طائرات إف-16 في سياق إقليمي حساس، يتسم بتصاعد التنافسات الجيوسياسية في شرق أفريقيا.

وتأتي هذه المبادرة أيضاً في أعقاب إدانة أنقرة لاعتراف إسرائيل بصوماليلاند، الكيان الانفصالي المعلن من جانب واحد. ووصفت تركيا هذا الاعتراف بأنه "تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصومال"، مؤكدةً بذلك دعمها الثابت لوحدة أراضي الصومال.

وبهذا الانتشار، تؤكد تركيا طموحها في ترسيخ مكانتها كلاعب عسكري ودبلوماسي رئيسي في القارة الأفريقية، لا سيما في المناطق الاستراتيجية التي تشهد عدم استقرار مزمن.