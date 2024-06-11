بلينكن:"نتنياهو أكد على التزامه باقتراح التهدئة، وعلى حماس توضيح موقفها في صفقة التبادل من عدمه"

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، بعد لقاء جمعه بزعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، صباح اليوم الثلاثاء، بلينكن: "القرار القادم من قيادة حماس داخل غزة هو الأهم وننتظره، وما يريدونه ويسعون إليه بشأن إيقاف معاناة الناس وأن يكون هناك سلام لإسرائيل، وعلى حماس التفكير في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني"وتابع"على حماس توضيح موقفها بالمضي قدما في صفقة التبادل من عدمه".

واشار بلينكن إلى أنه"عازمون على إعادة جميع الرهائن إلى ذويهم"واضاف"التقيت نتنياهو وهو ملتزم بشأن المقترح وكذلك كان موقف كبار المسؤولين الإسرائيليين"، واعتبر بلينكن، أن"بيان حماس الذي يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بادرة تبعث على الأمل"، وأضاف "لكن الحديث القادم من قيادة الحركة داخل غزة هو الأهم، وهو ما ننتظر رؤيته".

وأشار بلينكن إلى أن المحادثات بشأن اليوم التالي للحرب "ستستمر بعد ظهر الثلاثاء، وخلال اليومين المقبلين. يتعين أن تكون لدينا هذه الخطط".

وأكد بلينكن على أنه" ينبغي العمل على خطط بشأن مستقبل قطاع غزة ويجب أن تكون هناك خطط أولا" واضاف"كلما طالت الحرب في غزة زادت فرص انتشار الصراع بالمنطقة"وتابع"نسعى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وهذا يتحقق بالتفاوض في إطار المرحلة الثانية، ولابد من وجود خطة واضحة لليوم التالي في غزة وبدونها سيستمر الصراع".

وفي السياق، قال رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ بلينكن بدعمه لأي خطة لتبادل الأسرى مع حركة حماس من خارج الحكومة وذلك بعد إعلانه، الأحد المنصرم، الاستقالة من مجلس الحرب الإسرائيلي، والتقى الاثنان اليوم وبحثا فرص إبرام اتفاق تبادل الأسرى وفق ما أعلنه غانتس في بيان له.

وقال غانتس: "لقد شددت، خاصة هذه الأيام، على أهمية ممارسة أقصى قدر من الضغط على الوسطاء لإقناع حماس بالموافقة على مخطط تبادل الأسرى الذي اقترحته إسرائيل"وأضاف: "قلت لوزير الخارجية الأميركي إنني سأدعم أي خطة مسؤولة تؤدي إلى عودة المختطفين، من خارج الحكومة"، ودعا غانتس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة ضغوط تؤدي لإزالة تهديدات «حزب الله» اللبناني.