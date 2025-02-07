خاتم نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يثير موجة من "الغضب" على منصات التواصل الاجتماعي

أثارت صورة تظهر نائبة مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس مورغان أورتاغوس وهي تضع خاتمًا مزينًا بنجمة داوود في لقائها مع الرئيس اللبناني، غضبًا في منصات التواصل الاجتماعي والصحافة العربية.

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عندما صافحت مورغان أورتاغوس، وهي يهودية، الرئيس اللبناني جوزيف عون، كان خاتم نجمة داوود الخاص بها مرئيًا في الإطار، مما أثار اتهامات مثل كونها "أكثر صهيونية من أسلافها".

كما أن رئيسها المباشر، مبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، هو أيضًا أمريكي يهودي، مثل سلفه عاموس هوشتاين، الذي ولد في القدس وخدم في قوات الديش الإسرائيلية.

وفي السياق قالت مورجان أورتاغوس، في وقت سابق من اليومالجمعة، إن "حزب الله اللبناني هُزم"، مشيرة إلى أنه "لا يجب أن يكون جزءاً من الحكومة اللبنانية الجديدة"، وأن "يبقى خاسراً ودون سلاح"، فيما قالت الرئاسة اللبنانية الجمعة، إن بعض التصريحات التي صدرت عن أورتاجوس يعبّر عن وجهة نظرها، وإن الرئاسة "غير معنيّة به".

وجاءت تصريحات الموفدة الأميركية بعد لقائها، الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون في قصر بعبدا ببيروت.

وتأتي زيارتها في ظل تعثر عملية تشكيل الحكومة في لبنان، حيث توزع المناصب الحكومية طبقا لنظام المحاصصة. وتصر حركة أمل حليفة حزب الله على الموافقة على جميع الوزراء الشيعة، مما أدى إلى جمود في العملية.

وقالت أورتاغوس للصحافيين بعد لقاء الرئيس عون إنها "ليست خائفة من حزب الله المدعوم من إيران لأنه هُزم عسكرياً"، في إشارة إلى حرب العام الماضي بين الحزب وإسرائيل.