ترسانة حزب الله: صواريخ وطائرات مسيرة وأسلحة مضادة للدبابات والسفن

أثار الصراع الأخير بين حزب الله وإسرائيل قلق المجتمع الدولي من احتمال تصاعد كبير بين الجانبين، حيث عرض حزب الله ترسانة عسكرية متطورة تشمل صواريخ وطائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدبابات والسفن.

وتشير التقديرات إلى أن حزب الله يمتلك ما يصل إلى 150 ألف صاروخ وقذيفة بأنواع ومديات مختلفة، بما في ذلك صواريخ موجهة ودقيقة وصواريخ مضادة للدبابات (مثل "كورنيت" و "الماس") وصواريخ مضادة للطائرات. كما أظهر الحزب لأول مرة استخدام صواريخ أرض-جو لإسقاط طائرات مسيرة إسرائيلية.

وتلعب إيران دورًا رئيسيًا في دعم حزب الله وتزويده بالأسلحة، بما في ذلك صواريخ فجر وزلزال الإيرانية الصنع، والتي تتميز بمدى وقوة أكبر من صواريخ الكاتيوشا التقليدية.

يُضاف إلى ذلك، يمتلك حزب الله طائرات مسيرة محلية الصنع ("أيوب" و "مرصاد")، تم استخدام بعضها في هجمات معقدة، بما في ذلك إسقاط قنابل والعودة إلى لبنان.

وعلى صعيد الأسلحة المضادة للسفن، أثبت حزب الله امتلاكه لصاروخ "ياخونت" روسي الصنع بعيد المدى، والذي يبلغ مداه 300 كيلومتر، إضافة إلى صواريخ أخرى مضادة للسفن تم عرضها في مقاطع فيديو.

وبينما تقدر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عدد مقاتلي حزب الله بـ 45 ألفًا، يزعم الحزب نفسه امتلاك 100 ألف مقاتل.

يُسلط الصراع الأخير الضوء على القدرات العسكرية المتطورة لحزب الله، والتي تشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، خاصة مع احتمال تصاعد التوتر في المنطقة.