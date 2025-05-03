"مصر تطمئن"|| هل تغضب مناورات مصرية تركية لوحدات النخبة اليونان وقبرص؟

طمأنت مصر اليونان وقبرص بعد انتهاء مناورات مصرية تركية، من خلال اتصال ديبلوماسي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيريه القبرصي كونستانتينوس كومبوس، واليوناني جورجيوس.

ووفقا لصحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر مصرية فإن الاتصال جاء "لتأكيد التزام مصر الكامل بالعلاقات الاستراتيجية مع اليونان وقبرص، وتطمينهما حول أي تفسيرات متسرعة لخطوات التعاون العسكري بين مصر وتركيا". ووفقا لهذه المصادر فإن هذا المسار يعكس "إدراكا مصريا لحساسية المرحلة وتشابك الملفات الإقليمية، حيث تفتح مصر قنوات عسكرية وأمنية مع تركيا، وهي بنفس الوقت تواصل تعميق تحالفها القائم مع اليونان وقبرص في مجال الطاقة وأمن المتوسط".

وأضافت المصادر أن "المناورات تحمل في طياتها دلالة واضحة على جدية التقارب المصري – التركي، لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال تراجع عن التفاهمات القائمة مع شريكيها قبرص واليونان"

وأظهر مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع التركية الخميس جانب من المناورات المشتركة التي جرت بالفترة ما بين 21 نيسان/أبريل حتى تاريخ 29 من الشهر نفسه على الأراضي التركي، في حين التزمت تركيا الصمت ولم تصدر أي بيان رسمي عن الحدث.

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هذا وشارك بالتدريبات وحدات النخبة من الجانبين وشملت القتال في مناطق مبنية وتكتيكات القناصة، والإنزال السريع، والاستطلاع الخاص، وغيرها من العمليات العسكرية المعقدة التي تشير لمستوى مرتفع من الثقة والجاهزية بين القوتين.

واعتبرت مصادر للصحيفة، تعليقا على هذه المناورات بأن مصر تنظر إلى تركيا باعتبارها قوة إقليمية لا يمكن تجاهل دورها في الملفات المتداخلة مثل ليبيا، والتجارة عبر المتوسط وأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي، إلا أنها في المقابل تعتبر أن العلاقة مع اليونان وقبرص تمثل "رصيدا موثوقا" لا يجب التفريط فيه. ورأى مراقبون أن مصر تسعى الى صياغة توازن دقيق داخل التحالفات الإقليمية القائمة، خصوصا في ظل التحولات الجارية في "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي يضم إسرائيل واليونان وقبرص ومصر، من جانب ويدفع نحو تحالفات طاقوية متشابكة يمكن أن تتأثر بالسياسات الإقليمية من جانب آخر.