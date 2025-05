"مصر تطمئن"|| هل تغضب مناورات مصرية تركية لوحدات النخبة اليونان وقبرص؟

طمأنت مصر اليونان وقبرص بعد انتهاء مناورات مصرية تركية، من خلال اتصال ديبلوماسي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيريه القبرصي كونستانتينوس كومبوس، واليوناني جورجيوس.

ووفقا لصحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر مصرية فإن الاتصال جاء "لتأكيد التزام مصر الكامل بالعلاقات الاستراتيجية مع اليونان وقبرص، وتطمينهما حول أي تفسيرات متسرعة لخطوات التعاون العسكري بين مصر وتركيا". ووفقا لهذه المصادر فإن هذا المسار يعكس "إدراكا مصريا لحساسية المرحلة وتشابك الملفات الإقليمية، حيث تفتح مصر قنوات عسكرية وأمنية مع تركيا، وهي بنفس الوقت تواصل تعميق تحالفها القائم مع اليونان وقبرص في مجال الطاقة وأمن المتوسط".

وأضافت المصادر أن "المناورات تحمل في طياتها دلالة واضحة على جدية التقارب المصري – التركي، لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال تراجع عن التفاهمات القائمة مع شريكيها قبرص واليونان"

وأظهر مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع التركية الخميس جانب من المناورات المشتركة التي جرت بالفترة ما بين 21 نيسان/أبريل حتى تاريخ 29 من الشهر نفسه على الأراضي التركي، في حين التزمت تركيا الصمت ولم تصدر أي بيان رسمي عن الحدث.

