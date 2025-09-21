"أبو مازن يمهد الأرضية" -دعوات في اليمين لفرض السيادة في الضفة الغربية

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت كندا وأستراليا وبريطانيا اليوم (الأحد) عن اعترافهم بالدولة الفلسطينية، ولم تتأخر الردود الغاضبة في الظهور. ففي حين أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) أعرب عن سعادته بهذا الإعلان، دعا اليمين الإسرائيلي إلى فرض السيادة في الضفة الغربية، فيما اتهم اليسار الائتلاف بالفشل السياسي.

رئيس حزب "مستقيم! مع آيزنكوت" والوزير السابق الجنرال (احتياط) غادي آيزنكوت اتهم الائتلاف بفشل سياسي: "الانشغال بدولة فلسطينية في هذا الوقت وبعد 7/10 هو حماقة، وجائزة للإرهاب. حقيقة أنه في الوقت الذي يأسر فيه مختطفونا في أنفاق حماس، ينشغل العالم بهذه الحماقة، هي نتيجة لفشل سياسي مدوٍ للحكومة ونتنياهو الذين فشلوا في ترجمة الإنجازات العسكرية في حرب عادلة، والتي تحولت إلى انهيار سياسي".

https://x.com/i/web/status/1969754514355073220 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

رد زميله السابق في الحزب، رئيس حزب كاحول لافان، بيني غانتس: "الاعتراف بدولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر يقوي حماس وكل المحور الإيراني، ويطيل أمد الحرب، ويقلل من احتمال إعادة المخطوفين. من المتوقع من رؤساء دول الغرب الذين يهمهم دفع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ألا يخضعوا للضغوط السياسية الداخلية، بل أن يزيدوا الضغط على حماس لإطلاق سراح المخطوفين والتخلي عن سيطرتها على الحكم في غزة".

https://x.com/i/web/status/1969752555216421270 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

بينما هبت رياح الائتلاف الإسرائيلي، على النقيض من ذلك، في اتجاه مختلف تمامًا، وهو فرض السيادة على مناطق الضفة الغربية. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كتب: "اعتراف دول بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة 'فلسطينية'، كمكافأة لقتلة النخبة، يوجب اتخاذ خطوات مضادة فورية: فرض سيادة فورية على يهودا والسامرة وسحق كامل للسلطة الـ'فلسطينية'. أنوي تقديم اقتراح في جلسة الحكومة المقبلة لفرض السيادة".

https://x.com/i/web/status/1969755615149834330 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفقًا لذلك، أعلنت مجلس المستوطنات "ييشاع" أنهم أرسلوا "طلبًا فوريًا لرئيس الحكومة نتنياهو لعقد اجتماع طارئ هذه الليلة"، وأضافوا: "حكومة لا ترد بفرض سيادة واسعة أمام الإعلانات عن إقامة دولة إرهاب في قلب البلاد ستفقد حق وجودها".

رئيس الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش رد أيضًا على الإعلان وتوجه إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "انتهت الأيام التي كانت فيها بريطانيا ودول أخرى تقرر مستقبلنا، الانتداب انتهى، والرد الوحيد على الخطوة المعادية لإسرائيل هو السيادة على مناطق الوطن للشعب اليهودي في يهودا والسامرة، وشطب فكرة الدولة الفلسطينية من جدول الأعمال إلى الأبد. سيد رئيس الحكومة، هذا هو الوقت وهذا بيديك".

https://x.com/i/web/status/1969760196324143245 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس، هاجم الدول التي أعلنت عن الاعتراف: "إلى القادة الضعفاء الذين يدعمون الإرهاب و'الدولة الفلسطينية': سنتذكركم تماماً كما نتذكر أفعال تشامبرلين في الثلاثينيات".