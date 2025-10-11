الخارجية الإيرانية: "طهران ترحب باقتراح نووي أميركي محتمل يكون عادلا ومتوازنا"

قال وزير خارجية غيران عباس عراقجي، مساء اليوم السبت، "طهران لا ترى سببا لإجراء محادثات نووية مع القوى الأوروبية" وتابع"طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء"وأضاف"نحب باقتراح نووي أميركي محتمل عادل ومتوازن"، واضاف"تلقينا رسالة من نتنياهو عبر موسكو بعدم رغبة إسرائيل استئناف الحرب معنا"، مشيرا إلى أن"طهران ترحب بأي خطة تقود لإنهاء الحرب في غزة".

وأكد عراقجي لتلفزيون الرسمي الإيراني،على أن “لن تعترف إيران أبدا بنظام محتل ارتكب إبادة جماعية وقتل أطفالا”، وتابع “لا تثق باحترام اسرائيل، عدوها اللدود، لوقف إطلاق النار في غزة، في اليوم الثاني من هدنة مستمرة في قطاع غزة".وأفاد “سبق أن حصل أكثر من وقف لإطلاق النار في الماضي، في أمكنة مختلفة، وخصوصا في لبنان، ولكن اسرائيل انتهكته”.