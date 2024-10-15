نشر أول: التحذير الدراماتيكي لتسلل مسلحين لمقر وزارة الأمن الإسرائيلية المحصن بداية الحرب خلال اجتماع سري لنتنياهو

نشر أول: كشفت مساء اليوم مقدمة البرنامج الرئيسي على القناة العبرية يوم الجمعة نافا درومي، قصة دراماتيكية تنشر لأول مرة، والتي حدثت بعد ثلاثة أسابيع منذ بداية الحرب. قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المجمع الأكثر تحصينا في إسرائيل- مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب بعد تحذيرات عن تسلل مسلحين.

وتم إرسال فريق من مقاتلي الاحتياط إلى مقر وزارة الأمن ،بعد معلومات عن تسلل مسلحون. جاء المقاتلون مع أسلحة وصواريخ لاو. تموضعوا على السطح، بينما من تحتهم على مسافة بضعة طوابق - يجلس رئيس الحكومة الإسرائيلية في مناقشات سرية.

ويروي أحد المقاتلين في التقرير مستذكرا الحدث:"وصلنا بالخوذات، ورصاص بالأسلحة. يوجد تسل مؤكد لمسلحين، تعالوا الى الكرياة (مقر الوزارة). قالوا لنا: ’بعد أن تصلوا باشروا بالسيطرة على مقر الوزارة’. انطلقنا من هنا الى المهمة. مع أسلحتنا والذخيرة وصاروخ لاو موجه الى عزرئيلي. أنا كقناص أتسلق على أكثر مبنى سري في البلاد، بالوقت الذي فيه رئيس الحكومة يجري المناقشات"