استطلاع i24NEWS: غالبية الجمهور تعتقد أن الحرب في غزة يجب أن تستمر حتى استسلام حماس

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بعد عودة الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وفي ظل تقارير عن أزمة في المفاوضات، أجرى استطلاع i24NEWS، بالتعاون مع "دايركت فولز"، وبُثّ مساء اليوم الجمعة، على برنامج "الجمعة" مع نيف درومي، استطلاعًا للرأي السائد بشأن استمرار الحرب الإسرائيلي في قطاع غزة.

وردًا على سؤال: ما رأيك فيما يجب على إسرائيل فعله حيال الحرب في غزة؟ أجاب 48% من المشاركين في الاستطلاع بأن الحرب يجب أن يستمر حتى استسلام حماس، بينما أجاب 45% بأنه يجب السعي إلى تسوية سياسية مع حماس، وأجاب 7% بأنه لا موقف لديهم من هذا الأمر.

وردًا على سؤال: هل سيؤدي استبدال رئيس لجنة الخارجية والدفاع، يولي إدلشتاين، إلى حل أزمة قانون التجنيد؟ أجاب ٥١٪ من المشاركين بالنفي، و28٪ بنعم، و19٪ بأن الأمر يعتمد فقط على الخطة التي سيتم تنفيذها، وأجاب 2٪ بعدم وجود موقف لديهم من هذا الموضوع.

وكان سؤال آخر مطروحًا: هل برأيك، أثرت العلاقة الشخصية بين يولي إدلشتاين وبنيامين نتنياهو على تصرفات إدلشتاين في الترويج لقانون التجنيد؟ أجاب 47٪ بنعم، و38٪ بلا، وأجاب 15٪ بأنهم لا يعرفون.

للتذكير، في نتائج الجزء الأول من الاستطلاع الذي بُثّ الليلة الماضية في النسخة الرئيسية، نُشر استطلاع رأي مُحدّث، سُئل فيه المشاركون: لو أُجريت الانتخابات اليوم، وكان هناك حزب جديد بقيادة نفتالي بينيت يتنافس مع الأحزاب القائمة، لمن ستصوت؟ الليكود: 27 مقعدًا، بينيت 26 مقعدًا، إيسرائيل بيتنو: 12 مقعدًا، الديمقراطيون: 11 مقعدًا، شاس: 9 مقاعد، يهدوت هتوراة: 8 مقاعد، عوتسما يهوديت: 7 مقاعد، الصهيونية الدينية: 6 مقاعد، يش عتيد: 5 مقاعد، راعام: 5 مقاعد، حداش: 4 مقاعد. حزبا أزرق أبيض وبلد لم يتجاوزا عتبة الحسم.

سؤال آخر: إذا ترشح حزب احتياطي جديد في الانتخابات القادمة، إلى جانب الأحزاب القائمة وحزب بقيادة نفتالي بينيت، لمن ستصوت؟ الليكود: 25 مقعدًا، بينيت 24 مقعدًا، الديمقراطيون: 10 مقاعد، حزب الاحتياط الجديد: 10 مقاعد، شاس: 9 مقاعد، إسرائيل بيتنا: 9 مقاعد، يهدوت هتوراة: 8 مقاعد، الصهيونية الدينية: 6 مقاعد، عوتسما يهوديت: 6 مقاعد، راعام: 5 مقاعد، يش عتيد: 4 مقاعد، حداش: 4 مقاعد. في هذه الحالة أيضًا، لم يتجاوز حزبا أزرق أبيض وبلد العتبة الانتخابية.

أُجري استطلاع i24NEWS، الذي بُثّ مساء اليوم الجمعة على المجلس الوزاري السادس، وأجراه معهد أبحاث "الاستطلاعات المباشرة" برئاسة زورييل شارون، في 24 يوليو/تموز الجاري، وشمل 633 مشاركًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، باستخدام نظام رقمي مُدمج مع لوحة. نسبة الخطأ في العينة الإحصائية: 3.8٪.