وزير الخارجية الإيراني يلتقي وفد حماس برئاسة محمد إسماعيل درويش

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، بوفد من حركة حماس في إسطنبول، أعقبه لقاء مع نظيره التركي، وترأس وفد حماس محمد إسماعيل درويش، رئيس مجلس شورى حماس، وضم أعضاء من المكتب السياسي للحركة.

وقال مصدر مطلع لـ i24NEWS إن "درويش يعتبر أقوى رجل في حماس بعد اغتيال زعيم الحركة يحيى السنوار في غزة"

وبحسب موقع "الحدث"، افإن "الجانبين بحثا في هذا اللقاء، اخر التطورات على الصعيد الاقليمي، والحرب في غزة"

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اجرى وزير الخارجية الايراني مباحثات مع نظيره التركي، كما عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا.