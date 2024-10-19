وزير الخارجية الإيراني يلتقي وفد حماس برئاسة محمد إسماعيل درويش

قال مصدر مطلع لـ i24NEWS إن "درويش يعتبر أقوى رجل في حماس بعد اغتيال زعيم الحركة يحيى السنوار في غزة"

i24NEWS
i24NEWS
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وزير الخارجية الإيراني يلتقي وفد حماس في تركيا
وزير الخارجية الإيراني يلتقي وفد حماس في تركياIranian Foreign Ministry handout

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، بوفد من حركة حماس في إسطنبول، أعقبه لقاء مع نظيره التركي، وترأس وفد حماس محمد إسماعيل درويش، رئيس مجلس شورى حماس، وضم أعضاء من المكتب السياسي للحركة.

 وقال مصدر مطلع لـ i24NEWS إن "درويش يعتبر أقوى رجل في حماس بعد اغتيال زعيم الحركة يحيى السنوار في غزة"

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وبحسب موقع "الحدث"، افإن "الجانبين بحثا في هذا اللقاء، اخر التطورات على الصعيد الاقليمي، والحرب في غزة"

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اجرى وزير الخارجية الايراني مباحثات مع نظيره التركي، كما عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا.

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