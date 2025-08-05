"سلام بمطلب حاسم" || هل ستقود محاولات نزع سلاح حزب الله لبنان إلى الفوضى؟

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أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سالم، اليوم (الثلاثاء)، عقب اجتماع وزاري متوتر، أن الجيش سيضع خطة لنزع سلاح حزب الله بنهاية العام الجاري. كما طالب سلام الجيش بتقديم الخطة إلى الحكومة بنهاية الشهر. وغادر وزراء حركة أمل وحزب الله الجلسة الأخيرة، التي اتسمت بالتوتر. وفي الواقع، تقرر مواصلة مناقشة هذه المسألة في الاجتماع الوزاري المقبل.

المحلل للشؤون العربية في i24NEWS العبرية، باروخ يديد، يوضح أن المنصات الإعلامية تشير بالفعل إلى مظاهرات شعبية وحتى إلى الفوضى، في حين أن التقديرات تشير إلى أن الحكومة ستتخذ هذه المرة قرارًا، وربما حتى خارطة طريق. وما يدل على هذه الإمكانية هو أنه قد يُدعى أيضاً قائد الجيش اللبناني إلى هذا الاجتماع. أما الذين ليسوا متأكدين من مجيئهم - الثنائي الشيعي أمل وحزب الله، اللذين لديهما، كما قد تتذكرون، خمسة وزراء في الحكومة.

هاجم وزير العدل اللبناني حزب الله قائلاً: "إذا أرادوا الانتحار، فلن نسمح لهم بجرّنا إلى الهاوية، على الدولة أن تبدأ بنزع السلاح". من جهة أخرى، قال علي فياض، النائب عن حزب الله في البرلمان: "يجب أن تبدأ العملية في إسرائيل، أي الانسحاب من المواقع الخمسة وإطلاق سراح السجناء اللبنانيين". في غضون ذلك، تتصاعد التوترات في لبنان، ما يدفع البعض إلى الحديث عن أعمال شغب في بيروت وحصار لمقرات حكومية.

هذا وقال علي فياض، النائب عن حزب الله: "العائق أمام بناء الدولة اليوم هو العدوان الإسرائيلي". وهاجم سمير جعجع، المعارض الشرس لحزب الله، المنظمة قائلاً: "اطمئنوا يا إسرائيل - حزب الله يُعيدنا نحن اللبنانيين إلى الوراء مئة عام".