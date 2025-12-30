مواجهات جديدة بين قسد وفصائل مدعومة من تركيا شرق حلب

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان باندلاع اشتباكات متبادلة منذ ساعات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل الموالية لتركيا، المنضوية ضمن صفوف الجيش الوطني، على محور سد تشرين في ريف حلب الشرقي.

وبحسب المصادر، تخللت الاشتباكات قصف مدفعي نفذته القوات الحكومية على المحور نفسه، إلى جانب استخدام طائرات مسيّرة انتحارية، دون ورود معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

وكان ثلاثة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية قد أُصيبوا، يوم أمس، بجروح جراء قصف بالمدفعية الثقيلة نفذته فصائل تابعة للحكومة الانتقالية، واستهدف محيط المنطقة السكنية قرب سد تشرين.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر العسكري في ريف حلب الشرقي، وسط مخاوف من تصعيد جديد قد يؤدي إلى اتساع رقعة المواجهات في المنطقة.