تقرير: رغم الأضرار.. إيران تواصل تسليح وكلائها

قد يعجبك أيضًا -

لقد تعرضت إيران لضربة قوية بعد عملية "القتال الجوي" ضد برنامجها النووي الشهر الماضي، ولكن وفقا لتقرير صدر هذا الصباح (الجمعة) في صحيفة وول ستريت جورنال، فإن النمط الأخير من عمليات الاستيلاء على شحنات الأسلحة القيمة يظهر أن طهران تبذل جهودا جديدة لتسليح حلفائها من الميليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفقًا للتقرير، أعلنت القوات العسكرية اليمنية هذا الأسبوع أنها ضبطت عددًا قياسيًا من الصواريخ الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين. اعترضت قوة المقاومة الوطنية، وهي تحالف عسكري تابع للحكومة اليمنية، الشحنة. حملت الشحنة كمية كبيرة من الصواريخ وقطع غيار الطائرات المسيرة ومعدات عسكرية أخرى أُرسلت إلى الحوثيين، وهم جماعة موالية لإيران، على ساحل البحر الأحمر.

كما تزعم الحكومة السورية الجديدة أنها ضبطت عددًا من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ غراد، لاستخدامها في أنظمة إطلاق صواريخ متعددة محمولة على شاحنات - على طول حدودها مع العراق ولبنان. في غضون ذلك، ضبط الجيش اللبناني شحنات عبر حدوده مع سوريا، بما في ذلك صواريخ روسية مضادة للدبابات يستخدمها حزب الله.

وقال مايكل نايتس، وهو زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة متخصص في تحالفات الجماعات الموالية لايران ، لصحيفة وول ستريت جورنال: "إيران تعيد بناء وجودها من خلال إرسال صواريخ إلى حزب الله وأسلحة من العراق إلى سوريا".

صرحت القيادة المركزية الأمريكية بأن عملية الاستيلاء على الأسلحة الإيرانية التقليدية المتطورة التي نفذتها قوة المقاومة الوطنية كانت الأكبر من نوعها، حيث شملت 750 طنًا من صواريخ كروز، وصواريخ مضادة للطائرات، ورؤوسًا حربية، ومكونات استهداف، ومحركات طائرات مسيرة. كانت الشحنات مخبأة على متن سفينة تُدعى "الداو"، تحت شحنة مُعلنة من مكيفات الهواء. كما تضمنت صواريخ "قادر" الإيرانية المضادة للسفن، ومكونات لنظام الدفاع الجوي "صقر"، الذي استخدمه الحوثيون لإسقاط طائرات أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 Reaper.

ويُمثل هذا الأمر تناقضًا مع ما كان سائدًا في الماضي، حيث كانت عمليات الاستيلاء السابقة التي نفذتها الحكومتان اليمنية والأمريكية عادةً ما تُسفر عن أسلحة صغيرة أو قطع غيار، بدلًا من صواريخ مُجمّعة بالكامل. وتأتي عملية الاستيلاء بعد أسابيع فقط من إعلان وقف إطلاق النار مع إيران في نهاية "عملية القتال الجوي" التي استمرت 12 يومًا.

قال محمد الباشا، مؤسس شركة "باشا ريبورت" للاستشارات الأمنية في الشرق الأوسط ومقرها الولايات المتحدة: "يشير توقيت وحجم هذه الشحنة بقوة إلى أن إيران تتحرك بسرعة لتجديد مخزونات الحوثيين التي استنفدتها الغارات الجوية الأمريكية". وأضاف أن التقرير يُظهر أن طهران تريد "الحفاظ على وتيرة عملياتية عالية تستهدف إسرائيل وحركة الملاحة البحرية التجارية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الخميس إن أي ادعاء بأن طهران أرسلت أسلحة إلى اليمن لا أساس له من الصحة.

ربما بدأت جهود إعادة الإمداد تؤتي ثمارها بالفعل. ففي الأسبوع الماضي، استخدم الحوثيون الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة لإغراق سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل من أفراد طاقمهما واحتجاز آخرين رهائن. كما أطلقت الجماعة صواريخ باليستية على إسرائيل منذ أسابيع، على الرغم من اعتراض معظمها.