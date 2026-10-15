تمت مشاهدة هواتف آيفون وزجاجات عطر فاخرة اليوم (الخميس) تطفو على مياه مضيق هرمز، بعد أن غرقت سفينة شحن مملوكة للإمارات على ما يبدو إثر إصابتها بلغم، في ظل موجة هجمات على سفن تجارية في المنطقة.

تظهر توثيقات فيروسية انتشرت على الشبكة زجاجات عطر وعبوات آيفون تطفو في البحر بالقرب من سفينة الشحن. ووفقًا لتقارير أولية، سفينة الحاويات GFS Pride نقلت البضائع من دبي. تم إجلاء جميع أفراد الطاقم الـ21 بأمان، دون ورود تقارير عن إصابات.

وفقًا لصحيفة The Sun، كانت السفينة تحمل حوالي 2,500 حاوية، من بينها عطور فاخرة وهواتف آيفون، وقد أظهر التوثيق البضائع وهي متناثرة على سطح الماء بعد الغرق. وقد ظهرت على ما يبدو قوارب صغيرة تقترب من الموقع لجمع البضائع.

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أفاد الحرس الثوري أن سفينة الشحن غرقت بعد أن اصطدمت بلغم بحري أثناء سيرها على "مسار غير مصرح به" عبر المضيق. ومع ذلك، أفادت مصادر بحرية أن السفينة تعرضت لضربة من قذيفة مجهولة الهوية، مما يترك الظروف الدقيقة للغرق محل خلاف.