الجيش الإسرائيلي: 65 في المئة من قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية

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نشر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الجمعة، تقريرًا غير اعتيادي حول الوضع في قطاع غزة، قال فيه"قبل أسبوعين من الموعد الذي حدده رئيس الأركان، إيال زامير، لعملية ’مركبات جدعون’، وصلت السيطرة العملياتية الإسرائيلية إلى 65%. وهذا أقل بنسبة 10% مما كان محددًا في بداية العملية".

وأكد الجيش على أن قواته تواصل "جهود تفكيك لواء مدينة غزة، ويستخدم فرقتين نظاميتين للعملية: 98 و162. الفرقة 36 منتشرة حاليًا ضمن قوة مُعززة في منطقة خان يونس، وهي تُشرف على جميع الأنشطة في المنطقة، مع انتهاء معركة المعبر رقم 98. في الأسبوع الماضي".

,اشار الجيش إلى أنه "قضت قوات الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية، بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك) والمخابرات العسكرية، على أكثر من 100 مسلح، من بينهم رئيس هيئة الدعم القتالي في الجناح العسكري لحركة حماس، حكم عيسى، ورئيس قسم العمليات في لواء خان يونس، محمد الشيخ، وقائد سرية في لواء الزيتون، عيسى عباس، وقائد سرية في لواء الصبرة، محمد جاروشة. ومنذ بدء عملية "القوة والسيف".

وقال الجيش"هاجم سلاح الجو أكثر من 7500 بنية تحتية مسلحة بما في ذلك مستودعات أسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ، ومخابئ تحت الأرض، بالإضافة إلى عناصر من الحركات في قطاع غزة".