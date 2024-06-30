أفادت تقارير فلسطينية أولية عن قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارة جوية في مخيم اللاجئين نور شمس قرب طولكرم. وأفادت هذه التقارير أن المبنى الذي تعرض لهجوم جوي بثلاثة صواريخ يعود لعم قائد كتيبة طولكرم في الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمطلوب منذ فترة طويلة للجيش الإسرائيلي 'أبو شجاع'.

ووفقا لبيان فإن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي هجوم من الجو في وضح النهار في الضفة الغربية، منذ عدة أشهر على الأقل، إلا كجزء من تغطية القوات في الميدان، وبالتأكيد لم يكن ذلك في طولكرم.

Nasser Ishtayeh/Flash90

قبل بضعة أسابيع، وقع هجوم في منتصف الليل على مخيم اللاجئين، ويبدو أنه فشل، والآن تفيد تقارير فلسطينية بوقوع العديد من الضحايا نتيجة لهذا الهجوم.

ونجا أبو شجاع من محاولة اغتيال سابقة على ما افادت تقارير، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتياله قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس، محمد جابر (أبو شجاع)، بقصف لمنزل تحصّن فيه لمدة 20 ساعة مع مسلحين آخرين في منزل بمخيم نور شمس.