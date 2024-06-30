تقرير: الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما جويا في وضح النهار على مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم

أفاد تقرير أولي عن قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارة جوية الأحد في مخيم اللاجئين نور شمس قرب طولكرم استهدف القيادي في الجهاد الإسلامي "أبو شجاع"

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 2
دقيقة 2
 ■ 
الفلسطيني سعيد الجابر الذي قُتل بهجوم في طولكرم 30 يونيو 2024
الفلسطيني سعيد الجابر الذي قُتل بهجوم في طولكرم 30 يونيو 2024According to section 27a

أفادت تقارير فلسطينية أولية عن قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارة جوية في مخيم اللاجئين نور شمس قرب طولكرم. وأفادت هذه التقارير أن المبنى الذي تعرض لهجوم جوي بثلاثة صواريخ يعود لعم قائد كتيبة طولكرم في الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمطلوب منذ فترة طويلة للجيش الإسرائيلي 'أبو شجاع'.

ووفقا لبيان فإن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي هجوم من الجو في وضح النهار في الضفة الغربية، منذ عدة أشهر على الأقل، إلا كجزء من تغطية القوات في الميدان، وبالتأكيد لم يكن ذلك في طولكرم.

Nasser Ishtayeh/Flash90
فلسطينيون يعبرون طريقا مدمرا عقب غارة عسكرية إسرائيلية للبحث عن مطلوبين فلسطينيين في مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم بالضفة الغربية.Nasser Ishtayeh/Flash90

قبل بضعة أسابيع، وقع هجوم في منتصف الليل على مخيم اللاجئين، ويبدو أنه فشل، والآن تفيد تقارير فلسطينية بوقوع العديد من الضحايا نتيجة لهذا الهجوم.

ونجا أبو شجاع من محاولة اغتيال سابقة على ما افادت تقارير، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتياله قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس، محمد جابر (أبو شجاع)، بقصف لمنزل تحصّن فيه لمدة 20 ساعة مع مسلحين آخرين في منزل بمخيم نور شمس.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات