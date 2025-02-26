أحداث القرداحة: "روايتان مختلفتان حول أسباب الاشتباكات مع قوات الأمن السوري"، وحقيقة "بيان اوغاريت"

عاد الهدوء الى مدينة القرداحة جنوب سوريا ، بعد اشتباكات وقعت بين مجموعة من سكان المدينة وقوات الأمن العام وأسفرت عن قتيلين وجرحى بينهم إصابات خطيرة، وانتهت هذه الأحداث بعد عدة ساعات من وقوعها ، وذكر الصحافي عطا فرحات من الجولان أنه "رغم عودة الهدوء لكن يوجد هناك احتقان شعبي".

وتابع فرحات وقال إن "هناك روايتان حول أسباب وقوع الأحدات، حيث ذكر مصدر رسمي من القرداحة إن الأمن العام جاء لوضع حاجز أمني جديد في المدينة، وهذا الحاجز عارضه السكان متهما السكان بإثارة الفوضى، في حين كانت رواية السكان أن الأمن العام جاء لمصادرة منزل أحد أبناء المنطقة والذي يعيش خارج سوريا، بينما يعيش أشقاءه في المنزل ، وذكروا أنهم حين أبلغوا السلطات أن المنزل يعود لهم ولشقيقهم، قال عناصر الأمن لهم إنه يمكنهم إخلاء أي منزل ومصادرته، هذا الأمر خلق تلاسن بين الأمن العام والسكان وبدأوا بإطلاق النار، وتواجد شاب وقف بالصدفة قرب المنزل ما أسفر عن إصابته، وهذا الأمر تسبب بوقوع المواجهات، والتي تصاعدت وأسفرت عن قتيلين وإصابات خطيرة".

وتحدث الصحافي فرحات عن "بيان اوغاريت" مشيرا الى أنه "على ما يبدو توجد ايدي خارجية تحاول العبث بأمن السوريين مجددا، حيث صدر قبل يومين بيان لم يتبناه أحد، لكنه انتشر على كافة مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى إقليم اوغاريت، مضمونه يتحدث عن دولة علوية في الساحل السوري، ويهدف التحريض من أجل التقسيم والعبث بأمن سوريا".