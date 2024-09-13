الاتحاد الأوروبي يتعهد بفرض عقوبات جديدة على برنامجي الصواريخ والباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية

تعهّد الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الجمعة، بفرض عقوبات جديدة، اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن "إرسال الصواريخ تهديد مباشر للأمن الأوروبي، وتصعيد كبير مقارنة بإرسال إيران لذخيرة وطائرات مسيّرة من قبل"،وتابع "الاتحاد الأوروبي حذّر إيران مراراً من نقل صواريخ باليستية إلى روسيا"بحسب ما افادت به وكالة الصحافة الألمانية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر منصة «إكس» إن "الاتحاد سيرد سريعاً بعقوبات جديدة على برنامجي الصواريخ والباليستية والطائرات المسيّرة في إيران"

ونفى النظام الإيراني بشدة هذا الاتهام الذي وجهه حلفاء أوكرانيا الغربيون، وبينهم الولايات المتحدة. كما نفت طهران من قبل إمداد روسيا بطائرات مسيّرة قتالية.

ويتزايد عزل إيران سياسياً بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وانتهاكات حقوق الإنسان وسياستها في الشرق الأوسط.

وكانت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة قد تعهدت مؤخراً بفرض عقوبات جديدة على إيران، على خلفية ما تردد عن نقل طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.