تركيا تدخل على الخط لتهدئة لهب الحرب في غزة وهنية يستقبل وفدا برئاسة هاكان فيدان

أعلنت حركة حماس اليوم الأحد في بيان أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية على رأس وفد من القيادة استقبل وفدا رسميا من تركيا برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وجاء أن الطرفين ناقشا "الجهود المبذولة لوقف العدوان على الفلسطينيين" إضافة إلى ما جرى في مخيم النصيرات، حيث تعتبر إسرائيل العملية بطولية تم من خلالها استعادة أربعة محتجزين أحياء في حين تصفها التقارير الفلسطينية بمذبحة كارثية أودت بحياة ما يزيد عن مائتي شخص.

ووفقا للبيان فإن "المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس في مخيم النصيرات للاجئين، تبرز حقيقة موقف حماس المتمثل في أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة واتفاقا لتبادل الأسرى وإعادة تأهيل القطاع".

من جانبه قال وزير الخارجية التركي إن بلاده "ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل وقف الحرب وضمان حقوق الفلسطينيين".

AP Photo/Abdel Kareem Hana

وفي السياق، انضمت الإمارات اليوم الأحد إلى مجموعة الدول التي أدانت مقتل الفلسطينيين خلال عملية إنقاذ الرهائن الأربعة، بعد تركيا ولبنان والكويت وعمان. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الدولة "تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء". وأضاف البيان: إن "الأولوية القصوى هي حماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل ودون عوائق"، وأنه "يجب وقف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين والمؤسسات وفقا للقانون الدولي".