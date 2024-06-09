تركيا تدخل على الخط لتهدئة لهب الحرب في غزة وهنية يستقبل وفدا برئاسة هاكان فيدان

قال وزير الخارجية التركي إن بلاده "ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل وقف الحرب وضمان حقوق الفلسطينيين"

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 2
دقيقة 2
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يحضر جنازة في أنقرة، تركيا، 19 يوليو، 2019
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يحضر جنازة في أنقرة، تركيا، 19 يوليو، 2019AP Photo/Burhan Ozbilici

أعلنت حركة حماس اليوم الأحد في بيان أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية على رأس وفد من القيادة استقبل وفدا رسميا من تركيا برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وجاء أن الطرفين ناقشا "الجهود المبذولة لوقف العدوان على الفلسطينيين" إضافة إلى ما جرى في مخيم النصيرات، حيث تعتبر إسرائيل العملية بطولية تم من خلالها استعادة أربعة محتجزين أحياء في حين تصفها التقارير الفلسطينية بمذبحة كارثية أودت بحياة ما يزيد عن مائتي شخص. 

ووفقا للبيان فإن "المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس في مخيم النصيرات للاجئين، تبرز حقيقة موقف حماس المتمثل في أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة واتفاقا لتبادل الأسرى وإعادة تأهيل القطاع".

Video poster

من جانبه قال وزير الخارجية التركي إن بلاده "ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل وقف الحرب وضمان حقوق الفلسطينيين".

AP Photo/Abdel Kareem Hana
فلسطينيون يراقبون الأضرار الناجمة عن غارة إسرائيلية على مدرسة تديرها الأونروا في النصيرات بقطاع غزة، 14 مايو، 2024.AP Photo/Abdel Kareem Hana

وفي السياق، انضمت الإمارات اليوم الأحد إلى مجموعة الدول التي أدانت مقتل الفلسطينيين خلال عملية إنقاذ الرهائن الأربعة، بعد تركيا ولبنان والكويت وعمان. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الدولة "تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء". وأضاف البيان: إن "الأولوية القصوى هي حماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل ودون عوائق"، وأنه "يجب وقف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين والمؤسسات وفقا للقانون الدولي".

AP Photo/Jehad Alshrafi
حي النصيرات بعد قصف الجيش الإسرائيلي، 8 يونيو/حزيران 2024AP Photo/Jehad Alshrafi
تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات