إسرائيل تستهدف قائد قوة الرضوان مالك بلوط ونائبه بغارة في بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارة جوية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في أول استهداف من نوعه منذ أسابيع، وذلك في ظل استمرار وقف إطلاق النار وتزامنًا مع تقارير عن تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب مصادر إسرائيلية، استهدفت الغارة قائد قوة “رضوان” التابعة لـحزب الله مالك بلوط ونائبه، حيث أشارت تقديرات أولية إلى مقتله إلى جانب عناصر آخرين. كما نقلت وكالة AFP عن مصدر مقرّب من الحزب تأكيده مقتل “قائد ميداني” في الضربة.

وذكرت الحكومة الإسرائيلية، في بيان مشترك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، أن العملية جاءت في إطار “إحباط تهديدات أمنية”، متهمة القوة المستهدفة بالمسؤولية عن هجمات سابقة.

وتشير تقارير إلى أن التوقيت يحمل حساسية خاصة، إذ يأتي في وقت تتحدث فيه مصادر عن تنسيق أمني مع الجانب الأميركي، وفي ظل مساعٍ دبلوماسية جارية لاحتواء التوترات الإقليمية.