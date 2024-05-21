تقرير: قوة الرضوان التابعة لحزب الله تسعى للتموضع في سوريا

القصف المنسوب لإسرائيلي بمدينة القصير في حمص أمس الاثنين استهدف "مجموعة الإمام الحسين" الموالية لإيران، وقوة الرضوان التابعة لحزب الله، جاء هذا لما نقلته مصادر للعربية اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر أن "قوة الرضوان" وهي قوات النخبة في حزب الله تسعى لإعادة التموضع في سوريا وتحويل جزء من بنيتها التحتية اليها.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان قتل في الغارة ستة عناصر من حزب الله في ضربات جوية منسوبة لإسرائيل استهدفت مقر للحزب في مدينة القصير بمحافظة حمص على الحدود السورية- اللبنانية، وذكر المرصد أن الغارة أدت الى إصابة عناصر آخرين من حزب الله في الغارة، لافتا الى أن القتلى من جنسيات القتلى غير سورية وهي مرشحة للارتفاع.