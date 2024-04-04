تداعيات واسعة ومخاوف من تغيير في قواعد الاشتباك بعد الهجوم الإسرائيلي على مبنى السفارة| تقرير

في تطور خطير للأحداث الجارية في المنطقة، أفادت وكالة "رويترز" بأن هجومًا جويًا استهدف مبنى السفارة الإيرانية في سوريا يوم الاثنين الماضي، أدى إلى مقتل سبعة ضباط إيرانيين، من بينهم العضو البارز في الحرس الثوري، محمد رضا زاهدي.

زاهدي، المعروف بكونه أحد أكثر القادة جرأة وكفاءة في الحرس الثوري الإيراني، كان قد وصل إلى سوريا قبل يوم واحد فقط من الهجوم، بغرض مناقشة مسائل التنسيق اللوجستي والعملياتي مع اثنين آخرين من كبار القادة، وفقًا لمصدر إيراني.

الهجوم، الذي وصفه المحلل في مجموعة أوراسيا لاستشارات وأبحاث المخاطر السياسية الدولية، غريغوري برو، بأنه "غير مسبوق"، يعكس تصعيدًا في الأعمال العسكرية ضد الحرس الثوري الإيراني. برو أضاف أن هذا الهجوم قد يغير قواعد الاشتباك في المنطقة، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن تصور أي ضابط من الحرس الثوري يشعر بالأمان بشكل خاص في هذه اللحظة".

ردود الفعل الإيرانية على الهجوم تنوعت، حيث أشار مسؤولان إيرانيان إلى أن طهران قد تستجيب برد "دراماتيكي" لمنع إسرائيل من تكرار مثل هذه الهجمات. ومع ذلك، أكدوا على أن الرد سيكون محدودًا ويهدف إلى الردع.

تعليقات خبراء آخرين، بما في ذلك سنام فاكيل، نائبة رئيس برنامج الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، أكدت على أن الهجوم يهدف إلى إضعاف القدرات العملياتية للحرس الثوري الإيراني في المنطقة، مما يعتبر نقطة تحول في استراتيجية إسرائيل ضد الوجود الإيراني في سوريا.

الحادث يعمق التوترات القائمة ويطرح تساؤلات حول مستقبل التعاملات بين الطرفين وتأثيره على استقرار المنطقة بشكل عام.