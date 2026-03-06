الهجوم الكبير على مخبأ خامنئي: 50 طائرة و100 ذخيرة مدمرة

خلف الكواليس للعملية السرية للجيش الإسرائيلي في إيران: خلال عملية "زئير الأسد"، هاجم الجيش الإسرائيلي عدة مرات مجمع القيادة للنظام الإيراني, الذي يضم عدة بنى تحتية عسكرية مركزية للنظام والقيادة الأمنية. في الضربة الافتتاحية صباح السبت، قام الجيش الإسرائيلي باغتيال علي خامنئي الذي كان داخل المجمع. في هجوم آخر، تم تصفية حوالي 8 من كبار مسؤولي النظام الإيراني الذين كانوا في مبنى آخر داخل هذا المجمع.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، هاجم سلاح الجو بنى تحتية عسكرية حكومية أخرى في المجمع، بما في ذلك مبنى المجلس الأعلى للأمن القومي، مجمع تجمع المنتدى الرفيع في النظام، مبنى مجلس الخبراء في طهران، والجامعة العسكرية الرئيسية للحرس الثوري.

قرابة 50 طائرة مقاتلة من سلاح الجو هاجمت، بتوجيه دقيق من الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع هيئة العمليات، المخبأ تحت الأرض لخامنئي، الذي أُنشئ تحت مجمع القيادة للنظام في قلب طهران. على مدى سنوات، استثمر النظام جهوده في إقامة المجمع تحت الأرضي، بهدف توفير مكان له لتعزيز مخططاته العسكرية وتنفيذ أيديولوجيته المتطرفة والوحشية ضد دولة إسرائيل والعالم الغربي.

تم تصميم الملجأ تحت الأرض ليستخدمه خامنئي لإدارة القتال في حالة الطوارئ. بعد اغتياله، استمر في خدمة كبار قادة النظام الإيراني كبنية تحتية مهمة. الملجأ امتد على شوارع طويلة تحت السكان المدنيين، وكان يحتوي على العديد من المداخل - وقد اعتبره النظام الإيراني غير قابل للاختراق.

كما ذُكر، من أجل مهاجمة المخبأ تحت الأرض، ألقى نحو 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 ذخيرة. تجدر الإشارة إلى أن تصنيف الهدف أصبح ممكنًا نتيجة جهد متواصل في السنوات الأخيرة من قبل شعبة الأبحاث، الوحدة 8200، والوحدة 9900 في شعبة الاستخبارات العسكرية، الذين تمكنوا معًا من رسم خريطة للهدف بشكل أتاح هجومًا دقيقًا وقيّمًا.