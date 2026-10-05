«فجر اليمن».. السعودية تشن هجومًا واسعًا على الحوثيين بـ100 طائرة مقاتلة
الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على مشتبه به ومقتله أثناء محاولته التسلل إلى موقع عسكري في جنوب سوريا • زامير: "من واجبنا التحقيق لكي نكون جديرين بالثقة"
أخبار في الوقت الحقيقي، 5.10.26: جميع الأخبار الرئيسية لليوم، تحديثات مستمرة وأهم العناوين.
على جدول الأعمال: يوم ذكرى هجوم 7 أكتوبر، رئيس الأركان زامير: "من واجبنا التحقيق لكي نكون جديرين بالثقة". محاولة تنفيذ عملية دهس في منطقة جبل الخليل، ومقتل المنفذ. الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق النار وقتل مشتبه به حاول التسلل إلى موقع عسكري جنوب سوريا. الانتخابات الرئاسية في البرازيل: المرشح المؤيد لإسرائيل يتصدر، الجولة الثانية ستقام في نهاية الشهر.
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«فجر اليمن».. السعودية تشن هجومًا واسعًا على الحوثيين بـ100 طائرة مقاتلة
أعلنت السعودية أن التحالف الذي تقوده شن ضربات جوية واسعة ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، مستخدمًا نحو 100 طائرة مقاتلة، في إطار عملية أطلقت عليها اسم «فجر اليمن».
وقال التحالف إن طائراته استهدفت 324 هدفًا للحوثيين خلال العملية، مشيرًا إلى أن الضربات تأتي في إطار العمليات المستمرة ضد مواقع وتحركات الجماعة.
وأضاف التحالف أنه يعمل على توفير حماية جوية لمضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة، مؤكدًا أن العمليات ضد الأهداف المتحركة مستمرة.
كما أعلن التحالف تقديم دعم جوي على مدار الساعة للقوات اليمنية التي وصفها بأنها «القوات الشرعية» والتي تنفذ عمليات ميدانية ضد الحوثيين.
ولم تتضمن المعلومات الأولية تفاصيل عن طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الضربات.
الحرس الثوري الإيراني يهدد ناقلة في مضيق هرمز بعد عبورها الممر المائي
أعلن مركز عمليات التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية (UKMTO) أنه تلقى بلاغًا بشأن ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز، قبل أن تتلقى اتصالًا من الحرس الثوري الإيراني يأمرها بالعودة أدراجها.
وبحسب البلاغ، حذرت القوات الإيرانية الناقلة من أنها ستصبح هدفًا في حال رفضت الامتثال للأوامر والعودة عن مسارها.
تقرير: الجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على مضيق باب المندب
أفاد تقرير بأن الجيش اليمني أعلن استعادة السيطرة على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن.
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مشتبه به حاول تنفيذ هجوم دهس في منطقة جنوب الخليل، فيما أصيب اثنان من مرافقيه خلال الحادث.
وبحسب المعلومات الأولية، حاول المشتبه به تنفيذ عملية دهس في منطقة جبل الخليل، قبل أن تتدخل القوات الإسرائيلية وتطلق النار باتجاهه.
وأصيب اثنان آخران كانا برفقته، ونُقلا لتلقي العلاج، فيما تواصل قوات الأمن التحقيق في ملابسات الحادث وفحص هوية المتورطين ودوافعهم.
ولم تُذكر في المعلومات الأولية تفاصيل إضافية حول وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية أو المدنيين.
قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي «أمان» خلال جلسة للمجلس الوزاري الأمني المصغر ليلًا، إن نحو 6 آلاف مسلح من قطاع غزة عبروا السياج الحدودي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 4 آلاف منهم حتى الآن.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس «أمان» قوله خلال الاجتماع: «سنصل إلى الجميع»، في إشارة إلى استمرار العمليات الإسرائيلية لملاحقة من شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.
وبحسب المعطيات التي عرضها رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، فإن نحو ألفي مسلح ممن عبروا الحدود في ذلك اليوم لم يُقتلوا حتى الآن، وفق التقديرات التي قدمها خلال جلسة الكابينت
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» مقتل إبراهيم مصطفى سليمان أبو عويمر، الذي وصفه بأنه قائد إحدى سرايا وحدة «نخبة» التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، وذلك في النصيرات وسط قطاع غزة
وبحسب الجيش والشاباك، شارك أبو عويمر في الهجوم الذي شنته حماس داخل الأراضي الإسرائيلية خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وكان ضمن عناصر الوحدة التي نفذت التوغل في ذلك اليوم.
وقال الجيش الإسرائيلي إن عملية استهدافه جاءت في إطار العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة، فيما لم تُنشر في البيان تفاصيل إضافية حول توقيت الضربة أو الوسيلة المستخدمة لتنفيذها.
أوقفت الشرطة الإسرائيلية سائحًا أمريكيًا بالقرب من قاعدة الكرياه في تل أبيب، بعد أن وصل إلى المنطقة وطلب الدخول إلى القاعدة، قبل أن يدلي بتصريحات قال فيها إن لديه نية لتنفيذ هجوم.
وبحسب المعلومات الأولية، أثارت تصرفات السائح شكوك قوات الأمن في المكان، التي تدخلت وأوقفته للتحقيق معه.
وتعمل الشرطة على فحص ملابسات الحادث ودوافع السائح، بما في ذلك طبيعة التصريحات التي أدلى بها وما إذا كان يشكل تهديدًا أمنيًا فعليًا.
ولم ترد في المعلومات الأولية تفاصيل عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث.
مفاجأة انتخابية في البرازيل.. بولسونارو الابن المؤيد لإسرائيل يتقدم نحو الجولة الثانية
تتجه الانتخابات الرئاسية في البرازيل إلى جولة ثانية في 25 أكتوبر/تشرين الأول، بعد فشل أي من المرشحين في تجاوز عتبة 50% من الأصوات اللازمة لحسم السباق من الجولة الأولى.
وأعلنت المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل أن الحسم سيكون عبر جولة إعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات، في مواجهة انتخابية تكتسب أهمية كبيرة على الساحة السياسية البرازيلية.
وبحسب النتائج الأولية، برز فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو والمعروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، بين أبرز المتنافسين، ما يفتح الباب أمام مواجهة حاسمة في الجولة الثانية.
ويحتاج المرشح الفائز في الجولة الثانية إلى الحصول على أغلبية الأصوات لحسم رئاسة البلاد، بعدما أظهرت نتائج الجولة الأولى عدم تمكن أي مرشح من تحقيق النسبة المطلوبة للفوز المباشر.
وتتجه الأنظار الآن إلى الجولة الثانية، التي ستحدد هوية الرئيس المقبل للبرازيل، في وقت يُتوقع أن تركز الحملات الانتخابية خلال الفترة المقبلة على استقطاب أصوات الناخبين الذين دعموا المرشحين الذين خرجوا من السباق في الجولة الأولى.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على مشتبه به وقتلته، بعد رصده أثناء محاولته التسلل إلى موقع عسكري في منطقة الحماية بجنوب سوريا.
وقال الجيش في بيان إن قواته تمكنت من رصد المشتبه به قبل وصوله إلى الموقع، حيث أطلقت النار باتجاهه، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار في صفوف القوات الإسرائيلية.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته ستواصل نشاطها العملياتي في منطقة الحماية، وستعمل على إحباط وإزالة أي تهديد يستهدف قواتها.
وتأتي الحادثة في ظل استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، حيث تقول إسرائيل إن قواتها تعمل على منع أي تهديدات أمنية بالقرب من مواقعها وانتشارها في المنطقة.