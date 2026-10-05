«فجر اليمن».. السعودية تشن هجومًا واسعًا على الحوثيين بـ100 طائرة مقاتلة

أعلنت السعودية أن التحالف الذي تقوده شن ضربات جوية واسعة ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، مستخدمًا نحو 100 طائرة مقاتلة، في إطار عملية أطلقت عليها اسم «فجر اليمن».

وقال التحالف إن طائراته استهدفت 324 هدفًا للحوثيين خلال العملية، مشيرًا إلى أن الضربات تأتي في إطار العمليات المستمرة ضد مواقع وتحركات الجماعة.

وأضاف التحالف أنه يعمل على توفير حماية جوية لمضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة، مؤكدًا أن العمليات ضد الأهداف المتحركة مستمرة.

كما أعلن التحالف تقديم دعم جوي على مدار الساعة للقوات اليمنية التي وصفها بأنها «القوات الشرعية» والتي تنفذ عمليات ميدانية ضد الحوثيين.

ولم تتضمن المعلومات الأولية تفاصيل عن طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الضربات.