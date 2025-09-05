مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ i24NEWS: على حركة حماس إطلاق سراح المختطفين وإنهاء الحرب

قد يعجبك أيضًا -

أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض، يُعرف بقربه من الرئيس دونالد ترامب، في حديثه لقناة i24NEWS، اليوم الجمعة، بأن "الرئيس الأمريكي يدرك تمامًا الوضع الراهن في غزة، ومدى صعوبة العيش فيها، ولذلك يجب على حماس إطلاق سراح المختطفين وإنهاء الحرب، حتى تبدأ عملية إعادة إعمار غزة بدعم من الدول العربية الشريكة".

وفي حديثه لقناة i24NEWS، أكد المسؤول "على ضرورة الوفاء بجميع مطالب إسرائيل، بما في ذلك ضرورة تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة، وهي خطة طموحة تشمل تهجير سكان غزة إلى دول أخرى أو إلى مناطق آمنة داخل قطاع غزة، كما ورد في خطة الرئيس ترامب".

لكن المسؤول امتنع عن تحديد مدى دعم الولايات المتحدة لجميع شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، بما في ذلك نزع سلاح حماس والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على جميع مناطق القطاع.

وأضاف المسؤول: "هذا رئيس تحدى المفاهيم السائدة بتحقيق اتفاقيات أبراهام، عندما كان الجميع يعتقد أنها مستحيلة"، مشيرًا إلى أن ترامب "مصرّ على عدم الخضوع للقيود التي فرضتها التجارب الفاشلة في الماضي".