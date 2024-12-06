تقرير: ترامب يريد "استمرار" وساطة قطر والحية مستعد لمغادرة الدوحة

أفادت صحيفة "الرأي اليوم" نقلا عن أوساط مقربة من السلطات القطرية على أن القيادي الكبير في حماس الدكتور خليل الحية عبر عن استعداده بصفة شخصية مغادرة قطر بصورة نهائية حتى لا يحرج دولة قطر، ووفق التقرير طرح الحية مسألة مغارته قطر على هامش لقاء جمعه مع رئيس الحكومة القطرية في إسطنبول.

والحديث مع الحية يرتبط بمحاولة قيادة حماس ادراك حجم الضغوط التي تمارس على قطر بخصوص إغلاق المكتب السياسي ومغادرة حماس في قطر، وخلال ذلك أعرب الحية عن استعداده للمغادرة مع عائلته وأولاده المقيمين أيضا في قطر، لكن رئيس حكومة قطر أبلغ الحية أن قطر ترحب بإقامة عائلته.

وفهم ضمنا أن القيادي الحية هو أكثر القياديين الذين تثير السلطات الإسرائيلية والأمريكية النقاشات حولهم مع القيادة القطرية ، حيث أبلغت حماس في وقت سابق بأن خليل الحية هو المقصود بالضغط الأمريكي والإسرائيلي المرتبط بمغادرة قادة حماس قطر.

ووفقا للتقديرات فإن الحية مشغول بصورة تامة بملفات التفاوض، حيث يترأس الوفد الى القاهرة ويمكنه أن يقيم في تركيا أيضا وهناك استعداد للبحث عن مكان ثالث، وحاليا تشير أوساط مقربة جدا من حماس إلى أن الجانب القطري وحتى نهاية الأسبوع الماضي أبلغ بوضوح أنه لم يتخذ أي قرار بخصوص مطالبة حماس بمغادرة قطر وانه ليس بصدد اتخاذ قرار وشيك بإغلاق المكتب السياسي لحماس في الدوحة.

ووفقا للتفرير وصلت قطر عن طريق مبعوث ترامب مسعد بولس رسالة بأن الرئيس ترامب يريد من قطر تنشيط اتصالاتها التفاوضية ويرفض غياب قطر عن ترتيبات التفاوض وأي صفقة في هذه المرحلة.

وكان الاتصال بمثابة "مفاجأة سارة" لقطر يعفيها من الإحراج من إدارة ترامب وقاد الأمر الى التسريبات التي تقول إن الدور القطري عاد للوساطة وبقوة، في حين أن توضيحات وشروحات بولس ومكتب لفتت إلى إدارة ترامب "لا تظهر حماس" للموافقة على ما يقوله الإسرائيليون بخصوص "انتهاء صلاحية حصانة قيادات حماس في قطر" أي التلويح بإمكانية الاغتيال.