ما هو جهاز الاتصال "البيجر" الذي يستخدمه حزب الله؟ وكيف انفجر رغم كونه جهاز بسيط؟

أثار انفجار أجهزة الـبيجر pagers اللاسلكي التي امتلكها حزب الله للاتصال الى الكثير من التساؤل عن ماهية هذه الأجهزة التي تم اختراقها رغم عدم ارتباطها مع الانترنت.

