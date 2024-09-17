ما هو جهاز الاتصال "البيجر" الذي يستخدمه حزب الله؟ وكيف انفجر رغم كونه جهاز بسيط؟

أثار انفجار أجهزة الـبيجر pagers اللاسلكي التي امتلكها حزب الله للاتصال الى الكثير من التساؤل عن ماهية هذه الأجهزة التي تم اختراقها رغم عدم ارتباطها مع الانترنت.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن Pager هو جهاز ألكتروني صغير يُستخدم لاستقبال الرسائل النصية أو الإشعارات من دون أن يرتبط مع الانترنت. واستخدم هذا الجهاز بشكل منتشر في سنوات التسعينات وبداية الألفية الجديدة كوسيلة اتصال أساسية وذلك قبل شيوع الهواتف المحمولة بصورة واسعة.

كيف يعمل جهاز pager؟

يعمل الجهاز بصورة بسيطة، حيث يقوم المستخدمون بإدخال رمز على الجهاز، والذي يتم نقله الى مركز استقبال أو نظام يقوم ببعث إشعار إلى الجهاز. يمكن للجهاز عرض الرسائل النصية أو إشعارات قصيرة، وفي بعض الأنواع يمكن الرد على الرسائل أو الاتصال برقم محدد.

انتشار الهواتف المحموله ساهم بتراجع استخدام هذه الأجهزة بشكل كبير، لكنها تستخدم ببعض المجالات المختصة مثل المستشفيات والمرافق الصحية، حيث يكون مفيدا في الحالات التي تتطلب إشعارات سريعة وموثوقة.

ووفقا لمعلومات متداولة حول سبب انفجار أجهزة اتصال حزب الله، فإن الاختراق اليوم هو لبطارية الجهاز حتى تزداد حرارتها وتنفجر حيث تحدثت تقارير لبنانية عن وصول أجهزة اتصال جديد مشكوك بأمرها.

وأفادت قناة "ال بي سي" اللبنانية أنه وفقا للمعلومات التي وصلتها يرجح بشكل أولي وتحليلي أنه تم خرق الـ server لأجهزة البايجر وتم تحميلها script يشكل over load ما تسبب برفع حرارة بطارية الليتيوم المزود بها الجهاز وهو ما أدى إلى انفجارها، والأضرار الجسدية المترتبة بسبب هذا الانفجار يمكن أن تكون جسيمة أو خفيفة حسب المنطقة التي يكون بها الجهاز ملاصقا لها.