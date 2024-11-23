جوزيب بوريل: "دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بقرار الجنائية الدولية، وليس بوسع حكوماته التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال"

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين، اليوم السبت، إنه "ليس بوسع حكومات الاتحاد التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، فضلاً عن قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، محمد الضيف"

وتابع "الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختيارياً"، وأضاف "الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضاً بتنفيذ هذا القرار"، ولفت إلى أنه "سيكون من المضحك جداً أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون"، وأردف "في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية".

في حين أكد: "لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت لنتنياهو أو أي شخص آخر، من دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، كانت أعلنت في بيان، الخميس المنصرم، أن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في غزة بين الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 20 مايو/ايار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف"، مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضاً بحق الضيف.