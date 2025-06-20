هل تنجح الترويكا الأوروبية في اقناع إيران حول: "البرنامج النووي، وأنشطة الصواريخ الباليستية، وتمويل الفصائل المسلحة في المنطقة"؟

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كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الترويكا الأوروبية ستقدم عرضاً تفاوضياً لإيران يشمل 3 بنود أو قضايا، ألا وهي: البرنامج النووي، وأنشطة الصواريخ الباليستية، وتمويل الفصائل المسلحة في المنطقة. وقال إن"المفاوضات مع إيران يجب أن تشمل تمويلها لجماعات إرهابية تزعزع استقرار المنطقة، فضلا عن تعزيز عمليات تفتيش المراقبين الدوليين للمنشآت النووية".

يأتي ذلك قبيل الاجتماع المرتقب في جنيف، الجمعة، بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزراء خارجية فرنسا جان نويل بارو، وبريطانيا ديفيد لامي، وألمانيا يوهان فاديفول.

وشدد ماكرون على وجوب "إعطاء الأولوية للعودة إلى المفاوضات الجوهرية، حول الملف النووي". ودعا إسرائيل إلى وقف ضرباتها على "البنى التحتية المدنية" الإيرانية"، وأكد على أن "السلاح النووي الإيراني يشكل تهديدا حقيقيا".

وفي السياق عينه، كشف مصدر دبلوماسي أن هذا المقترح الشامل قد يتناول بشكل مفصل، مثلا "تحديد إطار للتحقق المتعمق من المنشآت النووية الإيرانية، ويمكن أن ينص على دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كل مكان لإجراء عمليات التفتيش من دون إعلام مسبق"، وفق فرانس برس. وأضاف أن "هذا سيكون نموذجا للتفتيش يشبه ما تم تطبيقه بشأن النووي في العراق بعد عام 1991 وحرب الخليج التي شهدت هزيمة صدام حسين".