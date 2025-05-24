الرئيس التركي لنظيره السوري:"لا يمكن قبول احتلال إسرائيل وعدوانها على أراضي سوريا، وأنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، مساء اليوم السبت، في اسطنبول، "لا يمكن قبول احتلال إسرائيل وعدوانها على أراضي سوريا، وأن أنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات". وأكد على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإدارة البلاد والجيش من مركز واحد".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستواصل الوفاء بمتطلبات علاقات الجوار والأخوة مع سوريا، كما فعلت حتى الآن، من جهته أعرب الشرع للرئيس أردوغان على "دعمه الحاسم وجهوده في رفع العقوبات عن سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد التقى نظيره السوري أحمد الشرع في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة، اليوم السبت، في إسطنبول وأجريا مباحثات بحضور وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.

وفي السياق أكد مصدر أمني تركي، في وقت سابق على أن "رئيس جهاز الاستخبارات التركي والشرع، عقدا هذا الأسبوع محادثات في سوريا بشأن تسليم وحدات حماية الشعب الكردية السورية المسلحة سلاحها واندماجها في قوات الأمن السورية".

وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن قالن التقى في دمشق إلى جانب الشرع، كلا من وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات حسين السلامة، إذ نقلت عن مصادر أمنية قولها، إن اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، مع "التأكيد على أهمية وحدة أراضي سوريا وسيادتها واستقرارها السياسي".

كما ناقش اللقاء مسألة دمج "وحدات حماية الشعب" الكردية، على غرار المجموعات الأخرى في سوريا، بعد إلقاء السلاح، وكذلك تم بحث أمن الحدود والمعابر الجمركية، وتسليم السجون والمعسكرات التي يُحتجز فيها عناصر "داعش" إلى الحكومة السورية، وفقاً للمصادر.

يأتي هذا اللقاء بعدما كشف مسؤول إسرائيلي لـ"العربية/الحدث" أمس أن "تركيا لعبت دوراً في إجراء لقاءات بين ممثلي عن الإدارة السورية الجديدة والجانب الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "تلك الاجتماعات كانت إيجابية، والطرف السوري قدم لفتات حسن نية ستقابل لاحقا بالمثل".

وكانت كل من تركيا وإسرائيل أجرتا الشهر المنصرم مباحثات من أجل تجنب التصادم في سوريا، لاسيما وسط الدور التركي المتنامي في البلاد، والذي أعربت تل أبيب عن قلقها تجاهه.