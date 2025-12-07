ضابط سوري يكشف: "طهران تخلت عن الأسد قبل يومين من سقوط نظامه"

كشف ضابط سوري عمل مع الحرس الثوري اليوم (الأحد) لوكالة فرانس برس أن "طهران تخلت عن بشار الأسد قبل يومين من سقوط نظامه".

قال الضابط السوري: "كنا نعلم أن الأمور ليست على ما يرام، ولكن ليس إلى هذا الحد". ويزعم المقال أنه بعد سقوط مدينة حلب في أيدي المتمردين، أوقفت إيران القتال في سوريا، وتم إجلاء 4000 من مقاتليها من المنطقة..

يوم الجمعة الماضي أعلنت الأمم المتحدة أنه منذ سقوط نظام الأسد قبل عام، عاد إلى سوريا أكثر من 1.2 مليون مواطن سوري.

شغل الأسد منصب رئيس سوريا من عام 2000 حتى 8 ديسمبر\كانون ثاني 2024، عندما غادر دمشق قبل دخول قوات المتمردين إليها وإسقاط حكمه، ووجد ملاذاً في روسيا. وتعتبره أنظمة غربية على أن مجرم حرب ومجرم ضد الإنسانية بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد عام 2011 في سوريا، حيث قُتل وأصيب آلاف المدنيين بعد أن استخدم الجيش السوري أسلحة كيميائية ضدهم بحسب التقارير