السفير الأمريكي السابق لدى الرباط:"اتفاقات إبراهيم والأمم المتحدة مكنت من إيصال المساعدات المغربية إلى شمال غزة عبر إسرائيل"

قال السفير الأمريكي السابق في المغرب، ديفيد ت. فيشر، مشيدا بالمساعدات الإنسانية التي أرسلها المغرب برا إلى سكان غزة والقدس، "أنا فخور وسعيد لمشاهدة هذه اللحظة التاريخية، حيث مكنت اتفاقات إبراهيم، الأمم المتحدة من إيصال المواد الغذائية والمساعدات من المغرب إلى شمال غزة عبر إسرائيل". وعزا هذا النجاح المغربي "إلى اتفاقات إبراهيم التي لا تزال تحدث فرقاً في العالم".

واعتاد السفير الأمريكي السابق لدى المغرب على التعليق على الأحداث الكبرى التي لها صلة بالمغرب واتفاقات إبراهيم التي أبرمت في عام 2020 في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأشاد على وجه الخصوص بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 17 يوليو/تموز من عام 2023 بالاعتراف بمغربية الصحراء.

وفي السياق قال سفير السلطة الفلسطينية لدى المغرب جمال الشوبكي، إن “المساعدات الإنسانية التي تم إرسالها عن طريق البر، إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والقدس الشريف، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعكس الحس التضامني والإنساني المتأصل لجلالته والتزامه الموصول تجاه الشعب الفلسطيني”.

وأضاف الشوبكي، في تصريح لـموقع ”الأيام 24″ الإخباري المغربي، أن “هذه المساعدات الإنسانية لها قيمة مضاعفة ومهمة جدا، زمانا في شهر رمضان المبارك ومكانا في القدس بمكانتها المقدسة ولقطاع غزة خاصة في ظل العدوان والحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني الذي يعاني الإبادة والتجويع، وفي القدس التي تشهد ظروف صعبه جراء سياسة التهويد”. وتابع “هذه المساعدات ستساعد بشكل أفضل في تحسين الأوضاع لأبناء شعبنا”، مجدداً “شكره للملك على مبادرته الإنسانية التي تساعد في التخفيف عن أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس”.

وكان مسؤولون إسرائيليون،قد أكدوا على أن "المغرب أول من أدخل المساعدات إلى الفلسطينيين برا عبر الطريق البري الذي تم إنشاؤه من طرف الجيش الإسرائيلي، وسيسمح للمصريين والأردنيين بذلك لاحقا" وأشاروا إلى" 6 شاحنات محملة بالمساعدات دخلت القطاع"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

وقالت الصحيفة، إن "المساعدات الإنسانية التي بعث بها المغرب إلى سكان قطاع غزة بأمر من العاهل المغربي محمد السادس، حصلت على موافقة مباشرة من المكتب الرئاسي لبنيامين نتنياهو، كبادرة رمضانية من إسرائيل إلى المملكة المغربية" حسب وصف مسؤول إسرائيلي.