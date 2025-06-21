تقرير: ترمب وأردوغان سعيا سرا لعقد لقاء بين واشنطن وطهران في اسطنبول

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ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين لم يسمهم، قولهم إن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سعيا سراً إلى ترتيب لقاء بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين كبار في إسطنبول، الأسبوع المنصرم".

وقال المسؤولون، إن "ترامب أبلغ أردوغان استعداده لإرسال نائبه جي دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى تركيا، أو السفر بنفسه للقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، إذا كان ذلك ضرورياً للتوصل إلى اتفاق، لكن جهود ترمب وأردوغان لعقد اللقاء فشلت بسبب تعذر الوصول إلى المرشد الإيراني على خامنئي، للحصول على موافقته على عقد الاجتماع.