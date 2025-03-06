مسؤول استخباراتي إسرائيلي: "نختبر الشرع وعليه أن ينال ثقتنا"

أكد المسؤول الإستخباراتي أنه لا توجد نوايا لإسرائيل التدخل في القضايا الداخلية في سوريا

i24NEWS
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يرفع السوريون لافتات أثناء تظاهرهم في ساحة الكرامة المركزية في مدينة السويداء الجنوبية في 25 فبراير 2025
يرفع السوريون لافتات أثناء تظاهرهم في ساحة الكرامة المركزية في مدينة السويداء الجنوبية في 25 فبراير 2025SHADI AL DUBAISI / AFP

أكد رئيس شعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائليلية يوسي كوبرفاسر بخصوص سوريا إن "إسرائيل يدها ممدودة للسلام، في حال لم ترغب الحكومة السورية بحرب" مشددا على أن إسرائيل "تختبر الرئيس الشرع وعليه أن ينال ثقة إسرائيل".لسماع التصريحات تابعوا الفيديو

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مسؤول استخباراتي إسرائيلي: نختبر الشرع وعليه أن ينال ثقتنا

وجاءت تصريحات كوبرفاسر خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي وقال :"إن لم يرغبوا (حكومة الشرع) في حرب ضد إسرائيل فيدنا ممدودة للسلام ونحن ننتظر لنعرف ماذا يريد الشرع، نحن نختبره بموجب أعماله وليس بموجب تصريحاته".

وتابع موضحا:" نعرف أنه جاء من منظمات مصنفة أنها تابعة لتنظيم للقاعدة ، وكانت لديه علاقات في داعش، نحن نذكر كل هذا، لذا عليه إثبات أنه تغير إن أراد بالفعل السلام مع إسرائيل وليس مواجهة، نحن لن نبادر لأي مواجهة مع النظام السوري ولا نية لدينا للتدخل بالقضايا الداخلية في سوريا، لدينا التزام بالدروز ، فالدروز يحاربون الى جانبنا، طالما أن الأمور تجر ي هناك على ما يرام ، فهذا أمر جيد، لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك".

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