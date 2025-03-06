مسؤول استخباراتي إسرائيلي: "نختبر الشرع وعليه أن ينال ثقتنا"

أكد رئيس شعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائليلية يوسي كوبرفاسر بخصوص سوريا إن "إسرائيل يدها ممدودة للسلام، في حال لم ترغب الحكومة السورية بحرب" مشددا على أن إسرائيل "تختبر الرئيس الشرع وعليه أن ينال ثقة إسرائيل".لسماع التصريحات تابعوا الفيديو

وجاءت تصريحات كوبرفاسر خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي وقال :"إن لم يرغبوا (حكومة الشرع) في حرب ضد إسرائيل فيدنا ممدودة للسلام ونحن ننتظر لنعرف ماذا يريد الشرع، نحن نختبره بموجب أعماله وليس بموجب تصريحاته".

وتابع موضحا:" نعرف أنه جاء من منظمات مصنفة أنها تابعة لتنظيم للقاعدة ، وكانت لديه علاقات في داعش، نحن نذكر كل هذا، لذا عليه إثبات أنه تغير إن أراد بالفعل السلام مع إسرائيل وليس مواجهة، نحن لن نبادر لأي مواجهة مع النظام السوري ولا نية لدينا للتدخل بالقضايا الداخلية في سوريا، لدينا التزام بالدروز ، فالدروز يحاربون الى جانبنا، طالما أن الأمور تجر ي هناك على ما يرام ، فهذا أمر جيد، لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك".

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