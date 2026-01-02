تقرير: إسرائيل طلبت من قطر زيادة مساعداتها المالية لغزة قبل شهر واحد فقط من السابع من أكتوبر 2023

طلبت إسرائيل من قطر زيادة مساعداتها المالية لغزة قبل شهر واحد فقط من هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووفقًا لمقال نُشر ، اليوم الجمعة في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مشيرة إلى أنه"في سبتمبر/أيلول 2023، التقى مسؤولون إسرائيليون في القدس مع محمد العمادي، المبعوث القطري إلى غزة". وذكرت التقارير أن "العمادي، الذي أشرف على إيصال مئات الملايين من الدولارات إلى غزة بين عامي 2018 و2021، طُلب منه زيادة مشتريات الوقود التي كانت الدوحة تقوم بها من مصر نيابةً عن حماس. وكان هذا الوقود، الذي أعادت حماس بيعه لمحطات الوقود المحلية، يُستخدم لتمويل إدارتها ودفع رواتب مسؤوليها".

وتشير الصحيفة إلى أن "إسرائيل قدمت طلبًا مماثلًا بعد ذلك بفترة وجيزة، كجزء من اتفاق يهدف إلى تهدئة احتجاجات ’مسيرة العودة الكبرى’ (تجمعات أسبوعية على حدود غزة مع إسرائيل)، فسرتها أجهزة الأمن الإسرائيلية على أنها وسيلة لحماس للضغط على الدولة اليهودية وترسيخ الوضع الراهن".

وفي الأسابيع التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت تقارير بأن الموساد تواصل أيضًا مع الدوحة لضمان استمرار المدفوعات إلى غزة، وفقًا لمقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في ديسمبر/كانون الأول 2023. وقد قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه التدفقات المالية، التي بلغت عشرات الملايين من الدولارات شهريًا منذ عام 2018، علنًا كوسيلة لمنع كارثة إنسانية.

في حين امتنعت حماس في ذلك الوقت عن المشاركة في الجولة الأخيرة من إطلاق الصواريخ على إسرائيل التي بدأتها حركة الجهاد، أكدت الحكومة الإسرائيلية - أولاً في عهد نتنياهو، ثم في عهد بينيت ولابيد - مراراً وتكراراً أنحماس التي تسيطر على غزة قد تم "ردعها" وأن العلاقات الثنائية قد دخلت مرحلة جديدة: مرحلة "التنمية الاقتصادية والازدهار مقابل السلام".

ويشير التقرير إلى أن هذه الممارسة، التي بدأت في عام 2021، حظيت بدعم ضمني من إسرائيل، التي تجنبت بذلك تقديم تمويل مباشر لحماس، وساهمت في الوقت نفسه في استقرار غزة النسبي. قبل أسابيع قليلة من اجتماع القدس، كان العمادي قد التقى يحيى السنوار، رئيس حماس آنذاك، الذي طلب منه زيادة مشتريات الوقود الشهرية من 3 ملايين دولار إلى 7 ملايين دولار. رفضت قطر هذا الطلب حينها.