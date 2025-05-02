الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لأحمد الشرع في دمشق:"ضرورة حصر السلاح بيد الدولة السورية"

استقبل الرئيس السوري احمد الشرع، مساء اليوم الجمعة، في دمشق الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وشدد الأخير"على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة السورية داعيًا إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة وتحديد المسؤولين عنها".

وكانت وزارة الخارجية السورية قد قالت في وقت سابق إنها، "ملتزمة بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية"، معتبرةً الدعوات الأخيرة التي أطلقتها جماعات وصفتها بـ"الخارجة عن القانون" للمطالبة بـ"حماية دولية"، بـ"غير الشرعية والمرفوضة بالكامل"، وذلك تزامناً مع زعم الجيش الإسرائيلي "شن ضربة تحذيرية دفاعاً عن الدروز في سوريا".

وأكدت الخارجية السورية، في بيان، أن "هذه المناشدات تأتي من أطراف تعمل خارج إطار القانون السوري، في محاولة واضحة لتدويل وضع يجب أن يُعالج حصراً ضمن مؤسسات الدولة"، معتبرة هذه الأفعال "تهديداً مباشراً لوحدة البلاد، وتقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الوطن".

يأتي ذلك في سياق بذل جهود على مختلف الصعد السياسية والأمنية والدينية لمنع تمدد المواجهات الطائفية في سوريا إلى لبنان، لا سيما مع تسجيل بعض الحوادث الأمنية في المناطق ذات الغالبية الدرزية.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد شدد خلال ترؤسه المجلس الأعلى للدفاع، في وقت سابق من اليوم الجمعة، على ضرورة ضبط أي ارتدادات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان وعلى أزمة النازحين السوريين.

ومن جهته تعرض الشيخ حسين حمزة إمام مسجد بلدة الشبانية على طريق الجبل إلى اعتداء من قبل مجموعة من الشبان، ما أدى إلى بعض التوتر في المنطقة، وأجريت اتصالات على أعلى المستويات لتفادي تفاقم الأمور، كما كان تأكيد من كل الجهات على رفض الانجرار إلى الفتنة. وعلى أثر ذلك، نفذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات رصد وتتبع، كما نفذت عمليات دهم بمؤازرة وحدات أخرى من الجيش، فأوقِف بنتيجتها المواطنان المتورطان (ج.أ) و(ب.أ)، وبوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص. وأهابت قيادة الجيش في بيان لها، بالمواطنين «التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في المرحلة الحالية الدقيقة التي يمر بها وطننا».

فيما أعلنت مشيخة العقل الدرزية في بيان عن "استنكارها وشجبها التعرّض للشيخ حمزة الذي كان برفقة عائلته على طريق الشبانية والإساءة له، على يد مجموعة من الشبّان، الذين إنما أساؤوا بفعلتهم تلك إلى الجبل وأهله وقيمه الأخلاقية والاجتماعية والدينية قبل أي شيء آخر"وتابعت"رفع الغطاء عن أي مخلٍّ بالأمن والاستقرار، مهما كانت دوافعه وظروفه»، وتؤكد مجدداً على ما سبق أن أعلنته منذ بداية الأحداث في سوريا، أنها «ترفض أي ممارسات خارجة عن القانون، سواء بقطع الطرقات، أو التعديّ على أحد من أبناء الطائفة السنية الكريمة، الذين تربطنا بهم علاقات وطيدة وعيش واحد ومشترك، أو من النازحين السوريين الموجودين في مناطقنا"

وفي السياق، أعلن "تيار المستقبل" في بيان أنه "يتابع الحادث الذي تعرض له الشيخ حمزة، حيث أجرى اتصالات مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وقيادة الحزب «التقدمي الاشتراكي» وفعاليات المنطقة والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المعنية لاحتواء التداعيات، والحزب «الديموقراطي اللبناني»... وتخلل الاتصالات تنويه بكل الجهود التي أدت إلى توقيف المعتدين وقطع دابر الفتنة، وتأكيد «على تجنب الانجرار إلى ردود فعل في منطقة لطالما اجتمع أهلها، من كل الأطياف، على صون سلمها الأهلي وتمتين أواصر عيشها الواحد"