هل سيؤثر اغتيال غالبية الدائرة المقربة من خامنئي على قراراته الهامة ؟

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بعد اغتيال مجموعة كبيرة من قادة الحرس الثوري الإيراني، أصبح المرشد الأعلى علي خامنئي بدون دائرته المقربة. ونقلت رويترز عن أحد المقربين من خامنئي، والذي يحضر بانتظام اجتماعات محدودة معه، ان خطر "سوء التقدير" من جانبه في القضايا الأمنية قد ازداد الآن، بل وحذر من "الأخطاء الاستراتيجية".

تم اغتيال معظم مستشاري خامنئي، في الشؤون العسكرية والأمنية، سواء في الضربة الاستباقية أو في ضربات مختلفة منذ بدء الحملة العسكرية. وصرحت خمسة مصادر مشاركة في عملية صنع القرار في إيران لرويترز أن الدائرة المقربة لخامنئي لا تزال "ممزقة" - مع وجود العديد من المناصب شاغرة حاليًا. وأضافوا أن هذه الحقيقة تزيد من خطر الأخطاء الاستراتيجية.

وصف أحد هذه المصادر، والذي يشارك عادةً في اجتماعات المرشد الأعلى، كما ذُكر، خطر سوء التقدير في قضايا الأمن والاستقرار داخل إيران بأنه "خطير للغاية".

من بين كبار المسؤولين الإيرانيين الذين قتلتهم إسرائيل خلال الحرب، كان ثلاثة أشخاص جزءًا من نفس الدائرة: قائد الحرس الثوري حسين سلامي ، وقائد القوات الجوية والفضائية التابعة للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، المسؤول عن برنامج الصواريخ الباليستية، ورئيس استخبارات الحرس الثوري محمد كاظمي، الذي قُتل في طهران مع نائبه حسن محقق.

شكّل سلامي وحاجي زاده وكاظمي، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين، حلقة صغيرة من 15 إلى 20 شخصًا كان خامنئي يتشاور معهم باستمرار. ضمت هذه الحلقة قادةً وزعماء دينيين وسياسيين، وفقًا لمصادر تحدثت إلى رويترز، من بينهم ثلاثة يشاركون أو اعتادوا المشاركة في اجتماعات مع خامنئي، واثنان آخران يواصلان المشاركة في هذه المشاورات.

قبل اندلاع الحرب الحالية، كان المستشارون يجتمعون مع المرشد الأعلى بشكل متكرر ويناقشون قضايا مهمة في مقره بطهران. وقالت المصادر التي تحدثت إلى رويترز إنهم سيصلون إلى المقر بناءً على استدعاء من مكتب خامنئي. ويتميز جميع أعضاء الدائرة بـ"الولاء المطلق" لخامنئي وأيديولوجية الجمهورية الإسلامية.