إسرائيلي يسرق سيارة إسعاف من مستشفى ويهرب ويصطدم بدورية شرطة (فيديو)

قدمت لائحة اتهام اليوم (الأحد) ضد إسرائيلي من سكان القدس، الذي وصل لتلقي العلاج الطبي في "هداسا عين كارم"، وسرق سيارة إسعاف وقام بالفرار مع تعريض مستخدمي الطريق والشرطة للخطر. وتم القبض على الرجل في نهاية مطاردة للشرطة، اصطدم خلالها بسيارة الشرطة. شاهدوا لحظات سرقة سيارة الإسعاف - في بداية الصفحة.

وهكذا، قبل حوالي أسبوع ونصف، حوالي الساعة 11 صباحا، ورد بلاغ من مركز نجمة داود الحمراء حول سرقة سيارة طوارئ طبية من مجمع مستشفى هداسا عين كارم.

دخل المتهم، وهو من سكان منطقة القدس في العشرينيات من عمره، إلى سيارة إسعاف كانت متوقفة في موقف مخصص للسيارات عند مدخل المستشفى، وعندما طلبت المتطوعة من المتهم شرح تصرفاته عندما دخل سيارة الإسعاف، أجاب بذلك أنه من قبل الحكومة، وواصل تصرفه.

ونتيجة لذلك، بدأت الشرطة عمليات تفتيش مكثفة عن المركبة - مع مخاوف أولية من امكانية استخدامها لغرض عمليات عدائية، فيما بدأ الشاب من جانبه قيادة "عملية" مزعومة، أثناء تفعيل صافرات و استخدام نظام الاتصالات، والقيادة بصورة مخالفة لتعليمات المرور، بما في ذلك القيادة في المسار المعاكس، ومخالفة الإشارة الضوئية الحمراء في اتجاه السفر والقيادة بسرعة أعلى من المسموح بها.

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وفي مرحلة ما، رصدت الشرطة سيارة الإسعاف وسط حركة المرور بالقرب من القدس وحاولت إيقافها. فانحرف الشاب في اتجاههم واصطدم، من بين أمور أخرى، بسيارة الشرطة.

طارد الضباط سيارة الإسعاف المسروقة حتى خرج المشتبه به من سيارة الإسعاف. وبعد مطاردة قصيرة على الأقدام، ألقت الشرطة القبض عليه فتم تحويله للتحقيق في مركز موريا وتم تمديد اعتقاله أكثر من مرة.

وبعد الانتهاء من التحقيق معه، وتشكيل الدلائل على أفعاله، قدمت النيابة العامة لمنطقة القدس اليوم، كما ذكرنا، لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة، مع طلب للأمر بتمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه.