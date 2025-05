إسرائيل تشن أكثر من عشرة ضربات على الموانئ في اليمن

بعد تحذيرات أدرعي :أفادت قناة الحدث السعودية أنه نفذت أكثر من 10 ضربات إسرائيلية في اليمن مساء اليوم، في حين أكدت مصادر يمنية عن ضربات في منطقة الحديدة في اليمن.

استعدادا لهجوم في اليمن.. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أصدر أفيخاي أدرعي، مساء اليوم (الأحد)، أمرا بإخلاء جميع المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون: ميناء رأس عيسى، وميناء الحديدة، وميناء الصليف، بسبب هجوم متوقع وقوعه قريبا. "هذا تحذير عاجل ومهم"، كتب إدرعي.

https://x.com/i/web/status/1921625616861810785