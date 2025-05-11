إسرائيل تشن أكثر من عشرة ضربات على الموانئ في اليمن

بعد تحذيرات أدرعي :أفادت قناة الحدث السعودية أنه نفذت أكثر من 10 ضربات إسرائيلية في اليمن مساء اليوم، في حين أكدت مصادر يمنية عن ضربات في منطقة الحديدة في اليمن.

استعدادا لهجوم في اليمن.. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أصدر أفيخاي أدرعي، مساء اليوم (الأحد)، أمرا بإخلاء جميع المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون: ميناء رأس عيسى، وميناء الحديدة، وميناء الصليف، بسبب هجوم متوقع وقوعه قريبا. "هذا تحذير عاجل ومهم"، كتب إدرعي.

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وأضاف ادرعي :"في ظل استغلال النظام الحوثي للموانئ البحرية لصالح نشاطه الإرهابي، نهيب بجميع المتواجدين في الموانئ إخلائها والابتعاد عنها حتى إشعار آخر. عدم إخلاء الموانئ حتى إشعار آخر يعرضكم للخطر. إخلاء الموانئ سيحفظ سلامتكم".

ويعد هذا تطورا غير عادي بعد سقوط الصاروخ الحوثي في منطقة مطار بن غوريون. حيث أعلنت إسرائيل عن تغيير في سياستها، حيث سترد على أي تهديد، وهذا ما نراه في عملية "مدينة الموانئ" في اليمن. كما تغيرت المعادلة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الحوثيين وتوقفها عن مهاجمة اليمن.