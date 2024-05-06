رئيس الوزراء البلجيكية يحث الاتحاد الأوروبي على دراسة فرض عقوبات تجارية على إسرائيل

دعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى اتخاذ إجراءات منسقة داخل الاتحاد الأوروبي "فرض عقوبات تجارية على إسرائيل، وخاصة استهداف المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية".

وستشمل العقوبات المقترحة "حظر استيراد المنتجات من مستوطنات الضفة الغربية بما في ذلك زيت الزيتون والتمور والنبيذ" وتعد بلجيكا رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تجارة الماس.

و أكد دي كرو في مقابلة مع Het Laatste Nieuws، على مدى إلحاح الوضع قائلاً: "هل يمكننا الآن ببساطة الاستمرار مع إسرائيل كشريك تجاري؟ لا أعتقد ذلك". وسلط الضوء على الخسائر الكبيرة في الأرواح، بما في ذلك العديد من الأطفال، خلال الحرب في غزة، مؤكدا أن على "الأوروبيين لا يستطيعون البقاء متفرجين سلبيين" كما أعرب دي كرو عن مخاوفه بشأن احتمال التصعيد الإقليمي.

وفيما يتعلق بالمناقشات الجارية مع الزعماء الأوروبيين الآخرين، كشف دي كرو: "نحن نعمل مع دول أوروبية أخرى منذ أسابيع". ودعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى التحقيق فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، يحذر المحللون من أنه في حين توفر رئاسة بلجيكا لمجلس الاتحاد الأوروبي منصة لمثل هذه المناقشات، فإن احتمال فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي لا يزال غير مؤكد. ويرى البعض أن تصريحات دي كرو تستهدف في المقام الأول الجماهير المحلية، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة.

ورددت نائبة رئيس الوزراء بيترا دي سوتر مشاعر دي كرو قائلة: "نحن نعمل على فرض المزيد من العقوبات". وأصبح موقف بلجيكا تجاه إسرائيل انتقاديا بشكل متزايد، مع دعوات سابقة لاتخاذ إجراءات ضد المستوطنين العنيفين وإدانات للأعمال الإسرائيلية في غزة.

وقد تفاقم التصعيد الأخير في التوترات بسبب غارة إسرائيلية على رفح، مما أدى إلى مقتل عامل إغاثة محلي وابنه، وكلاهما شارك في جهود المساعدة الإنمائية البلجيكية في غزة. وقد أدى هذا الحادث إلى تكثيف التدقيق البلجيكي في التصرفات الإسرائيلية