نتنياهو يجتمع اليوم بفلوريدا مع ترامب لـ"تخفيف التوترات بينهما"

من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب في منتجعه بولاية فلوريدا، اليوم الجمعة، لتخفيف التوترات بينهما.

تأتي زيارة نتنياهو لترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد يوم من اجتماعات في واشنطن مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس التي تنافس ترامب في السباق الرئاسي. وعدّل نتنياهو جدول زيارته للولايات المتحدة ليتوجه إلى فلوريدا للاجتماع مع ترامب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هاريس وترامب يتنافسان بشكل متقارب على البيت الأبيض مما يدفع زعماء في العالم أمثال نتنياهو للسعي لتحقيق توازن في التعامل مع الولايات المتحدة.

وفي اجتماعها مع نتنياهو، ضغطت هاريس بشدة على الزعيم الإسرائيلي بشأن الوضع الإنساني في غزة في محادثات "صريحة" كانت محل متابعة بحثاً عن مؤشرات على الكيفية التي قد تغير بها السياسة الأميركية اتجاه إسرائيل إذا أصبحت رئيسة.

وقالت هاريس في تصريحات عقب الاجتماع: "عبرت بوضوح عن قلقي الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور هناك. ولن ألتزم الصمت".

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أمس الخميس، دعا ترامب إلى إنهاء سريع للحرب بين إسرائيل وحماس وإعادة الأسرى، مضيفاً أن إسرائيل يتعين عليها إدارة "علاقاتها العامة" بشكل أفضل. وقال ترامب: "أريد منه (نتنياهو) أن ينهي الأمر وينجزه سريعاً. إنهم يتدمرون بسبب هذه الدعاية".

وانتقد ترامب أيضاً من احتجوا على خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، الأربعاء المنصرم. وقاطع العشرات من الديمقراطيين خطاب نتنياهو، وعبروا عن غضبهم لمقتل آلاف المدنيين والأزمة الإنسانية الناجمة عن الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

من جهته، دافع نتنياهو عن الجيش في تصريحات تظهر تحدياً واستنكر الانتقادات للحملة العسكرية الإسرائيلية التي دمرت غزة وقتلت أكثر من 39 ألف فلسطيني. وأشاد نتنياهو بدعم بايدن لإسرائيل.

ووسط استحسان من الجمهوريين، تطرق نتنياهو إلى سجل ترامب المناصر لإسرائيل عندما كان رئيساً. وأثنى على قرار الرئيس السابق نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.