حماس: "خطة ترامب تجاهلت حقوق الشعب الفلسطيني، وخدمت الجانب الإسرائيلي "

قال المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان، وليد كيلاني، اليوم الجمعة، إن "الحركة لديها بعض الملاحظات حول بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن وقف الحرب على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "خطة ترمب تجاهلت تماماً حقوق الشعب الفلسطيني"، معتبراً أن "بنود الخطة خدمت الجانب الإسرائيلي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أمهل، اليوم الجمعة، حركة حماس، حتى مساء الأحد الوشيك، للتوصل إلى اتفاق بشأن خطته لمستقبل قطاع غزة، واصفاً المهلة بأنها "الفرصة الأخيرة" للحركة. وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال": "يجب التوصل إلى اتفاق مع (حماس) بحلول الساعة 6 مساء بتوقيت واشنطن (22:00 بتوقيت جرينتش) الأحد.. لقد وافقت جميع الدول! إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فسيندلع جحيم لم يشهده أحد من قبل ضد (حماس)".

وكان ترمب، أمهل الثلاثاء، حركة حماس 3 أو 4 أيام لقبول وثيقة مؤلفة من 20 نقطة تدعو الحركة لإلقاء السلاح، وهو مطلب رفضته "حماس" من قبل. وتحدد الخطة وقفاً فورياً لإطلاق النار وتبادلاً لكل الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل، وانسحاباً إسرائيلياً مرحلياً من غزة، ونزع سلاح حماس، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.