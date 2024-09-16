عنف الشرطة الإسرائيلية بالمظاهرات: 97% من القضايا المقدمة الى ماحش أُغلقت دون تحقيق جنائي

من دراسة أجراها مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، ونشرت نتائجها الأحد، حول موضوع استخدام الشرطة للقوة، مع التركيز على المظاهرات، يبدو أنه مع حلول 10 حزيران/يونيو 2024، انتهى التعامل مع 103 قضايا فتحت عام 2023. 97% منها تتعلق بالتظاهرات، دون تحقيق جنائي..

بالإضافة إلى ذلك، في 61 قضية (59% من مجمل القضايا التي تم الانتهاء منها)، تم إجراء تحقيق جنائي، وفي 41% تم إغلاق القضية دون تحقيق جنائي. أي أن نسبة القضايا التي تم فيها التحقيق الجنائي في جميع الظروف كانت أقل من تلك التي لم يتم فيها التحقيق، وذلك في القضايا المتعلقة بالتظاهرات.

وبذلك، تم فتح 1482 قضية في قسم التحقيقات مع رجال الشرطة-ماحش تتعلق باستخدام القوة في كافة الظروف. كما أنه حتى 10 حزيران/يونيو 2024 (آخر موعد لجمع البيانات)، أُغلقت 919 قضية، دون فتح تحقيق جنائي. وتم إجراء تحقيق جنائي في 587 حالة.

لكن من بين هذه القضايا، تم تقديم لائحة اتهام في ثماني قضايا (1.4% من إجمالي القضايا)، وتم تحويل 37 قضية إلى هيئة تحقيق أخرى. وأُغلقت بقية القضايا لأسباب مختلفة، منها عدم وجود مبرر للتحقيق الجنائي، وعدم الإدانة أو عدم وجود جريمة جنائية، ونقص الأدلة. وبحلول الوقت الذي تم فيه إنتاج البيانات (10 يونيو)، كانت معالجة 1506 حالة مفتوحة في عام 2023 قد اكتملت.