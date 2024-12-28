وزير الخارجية الإيرانية:"عام 2025 سيكون حاسما لملفنا النووي"

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من بكين أن "عام 2025 سيكون عاما حاسما فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني"، دون أن يوضح أسباب هذا الموعد النهائي، حسبما ذكرت رويترز. بينما يستعد المسؤولون في طهران لعودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الوشيك.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تستعد فيه إيران لعودة محتملة إلى سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها دونالد ترامب. وفي عام 2018، ندد الأخير بالاتفاق الذي أبرمه باراك أوباما عام 2015، والذي نص على الحد من تخصيب اليورانيوم الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأممية.

ويخشى القادة الإيرانيون بشكل خاص من أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض يمكن أن تشجع إسرائيل على ضرب المواقع النووية الإيرانية، مع تعزيز العقوبات الأمريكية ضد صناعة النفط الإيرانية.