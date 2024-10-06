داعش نفذ هجوما ضد حزب الله في سوريا وأنباء عن مقتل 35 عنصرا

هذا الهجوم استهدف مقرات حزب الله والجيش السوري والفصائل الإيرانية ، حيث يستغل التنظيم المتطرف ظروف الحرب الحالية في لبنان وسوريا

سعيد محاجنة
سعيد محاجنة ■ مراسل قناة i24NEWS باللغة العربية
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داعش -أرشيف
داعش -أرشيفAP Photo, File

أفاد مراسلنا نقلا عن مصادر سورية عن هجوم كبير نفذه داعش في وسط سوريا والصحراء السورية يوم الأحد ، والحديث يدور عن قيام عدد كبير من المجموعات المسلحة بمهاجمة مقرات وثكنات تابعة للجيش السوري، كما هاجموا أيضا مقرات لحزب الله وفصائل إيرانية أدى هذا الى مقتل 35 عنصر تشمل جنودا من الجيش السوري وحزب الله والفصائل الإيرانية.

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مراسلنا نقلا عن مصادر: داعش ينفذ هجوم ضد حزب الله في سوريا وأنباء عن مقتل 35 عنصرا

وقامت عناصر داعش بتدمير والاستيلاء على أكثر من 25 آلية ، ووفقا لهذا المصادر فإن بيان رسمي أو رسالة من الدولة الإسلامية سيصدر قريبا.

وتحدث مراسلنا حول هجمات سابقة نفذتها داعش السبت في القصير والمقضادة كما هاجم داعش مقرات عدة تابعة للجيش السوري والفصائل الإيرانية في تلك المنطقة.

نشهد خلال الفترة الأخيرة هجمات موسعة لداعش والتي على ما يبدو استغلت الوضع القائم في سوريا ولبنان وقامت بمهاجمة مناطق عدة تابعة لإيران والجيش السوري ومقرات تابعة لحزب الله، حيث أكد شهود عيان في سوريا أن حزب الله انسحب من المناطق التي يسيطر عليها إن كانت مقرات له أو مخازن للأسلحة والتي تركوها دون حراسة بعد الهجمات المكثفة لهذه المقرات.

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