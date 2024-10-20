الولايات المتحدة لإيران: "أوقفوا الهجمات - وسيكون هناك وقف لإطلاق النار"

وجهت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي رسالة إلى إيران مفادها أنه إذا أوقفت الجماعات الموالية لإيران هجماتها على إسرائيل، فسيكون من الممكن إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات تؤدي إلى صيغة دبلوماسية لإنهاء الصراع. الحرب في المنطقة. جاء ذلك في صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم (الأحد).

وفي هذا الصدد أيضاً يذكر التقرير الكويتي أن الولايات المتحدة نصحت إيران بإخلاء عدد من المواقع العسكرية والأمنية للحرس الثوري وقوات الباسيج حتى تتمكن إسرائيل من مهاجمة هذه المواقع - "وهذا سيكون نهاية الأمر". .

وفيما يتعلق بتورط الولايات المتحدة في الرد الإسرائيلي على إيران – أكدت الولايات المتحدة أنها لن تشارك أو تتعاون في تنفيذ الهجوم نفسه، وذلك فقط إذا توصلت إيران إلى تفاهم مسبق بشأن الرد الإسرائيلي. ومع ذلك، أوضحت الولايات المتحدة أيضًا أنها مستعدة للدفاع عن إسرائيل إلى جانب حلفائها الدوليين والإقليميين.

كما أشارت الولايات المتحدة أمام إيران إلى أن التوصل إلى صيغة دبلوماسية "لوقف القتل وتهدئة المنطقة" قد يؤدي إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.