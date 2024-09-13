الولايات المتحدة: رجل يطلق النار على تجمع مؤيد لإسرائيل ببوسطن

وصفت عمدة نيوتن روثان فولر الحادث بأنه "مخيف"، مضيفة أن المدينة ستشارك نتائج تحقيقها"

i24NEWS
i24NEWS
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متظاهروزن خلال تجمع لإظهار الدعم المحلي لحق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها في الحرب ضد حماس في بروكلين بولاية ماساتشوستس، في 5 نوفمبر 2023
متظاهروزن خلال تجمع لإظهار الدعم المحلي لحق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها في الحرب ضد حماس في بروكلين بولاية ماساتشوستس، في 5 نوفمبر 2023JOSEPH PREZIOSO / AFP

تحول تجمع مؤيد لإسرائيل في إحدى ضواحي بوسطن إلى أعمال عنف بعد أن بدأ أحد المتظاهرين المضادين مشاجرة مع مجموعة من المتظاهرين، حيث أخرج أحدهم مسدسًا وأصابه، ووفقًا لمدعي مقاطعة ميدلسكس ماريان رايان، "تم تبادل الكلمات في التجمع في نيوتن بولاية ماساتشوستس قبل أن يعبر المتظاهر المضاد الشارع بسرعة ويواجه أحد المتظاهرين".

https://x.com/i/web/status/1834398215333900487

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وقالت رايان خلال مؤتمر صحفي في وقت متأخر من أمس الخميس: "وقع شجار. وخلال ذلك الشجار، أطلق أحد أعضاء المجموعة المتظاهرة النار على الشخص الذي عبر الشارع".

ومن جهتها وصفت عمدة نيوتن روثان فولر الحادث بأنه "مخيف"، مضيفة أن المدينة ستشارك نتائج تحقيقها"

وتم القبض على سكوت هايز، 47 عامًا، من فرامينغهام، بتهمة الاعتداء والضرب بسلاح خطير وانتهاك حق دستوري يسبب إصابة. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة المقاطعة، اليوم الجمعة، كما قالت رايان.

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