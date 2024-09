الولايات المتحدة: رجل يطلق النار على تجمع مؤيد لإسرائيل ببوسطن

تحول تجمع مؤيد لإسرائيل في إحدى ضواحي بوسطن إلى أعمال عنف بعد أن بدأ أحد المتظاهرين المضادين مشاجرة مع مجموعة من المتظاهرين، حيث أخرج أحدهم مسدسًا وأصابه، ووفقًا لمدعي مقاطعة ميدلسكس ماريان رايان، "تم تبادل الكلمات في التجمع في نيوتن بولاية ماساتشوستس قبل أن يعبر المتظاهر المضاد الشارع بسرعة ويواجه أحد المتظاهرين".

https://x.com/i/web/status/1834398215333900487