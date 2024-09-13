الولايات المتحدة: رجل يطلق النار على تجمع مؤيد لإسرائيل ببوسطن

تحول تجمع مؤيد لإسرائيل في إحدى ضواحي بوسطن إلى أعمال عنف بعد أن بدأ أحد المتظاهرين المضادين مشاجرة مع مجموعة من المتظاهرين، حيث أخرج أحدهم مسدسًا وأصابه، ووفقًا لمدعي مقاطعة ميدلسكس ماريان رايان، "تم تبادل الكلمات في التجمع في نيوتن بولاية ماساتشوستس قبل أن يعبر المتظاهر المضاد الشارع بسرعة ويواجه أحد المتظاهرين".

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وقالت رايان خلال مؤتمر صحفي في وقت متأخر من أمس الخميس: "وقع شجار. وخلال ذلك الشجار، أطلق أحد أعضاء المجموعة المتظاهرة النار على الشخص الذي عبر الشارع".

ومن جهتها وصفت عمدة نيوتن روثان فولر الحادث بأنه "مخيف"، مضيفة أن المدينة ستشارك نتائج تحقيقها"

وتم القبض على سكوت هايز، 47 عامًا، من فرامينغهام، بتهمة الاعتداء والضرب بسلاح خطير وانتهاك حق دستوري يسبب إصابة. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة المقاطعة، اليوم الجمعة، كما قالت رايان.